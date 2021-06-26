السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المنصة الرقمية لمعرض الكتاب تتجاوز 27 مليون زائرا وحجز 112 ألف تذكرة دخول

معرض الكتاب
معرض الكتاب

وزارة الثقافة تواصل الاستعدادات لافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 52.

معرض الكتاب
تجهيزات معرض الكتاب

تواصل وزارة الثقافة الاستعدادات لافتتاح الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. 

معرض الكتاب
تجهيزات معرض الكتاب

تنفيذ خارطة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا

 و بدأت الدول ودور النشر المشاركة فى التوافد على القاعات لتنسيق المطبوعات والاصدارات الخاصة بها ، كما اطمئن الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور احمد بهي، على تنفيذ خارطة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل الالتزام بمسافات التباعد الامنة بين القاعات والعارضين ووضع الملصقات الارشادية للجمهور لاستمرار التوعية بإجراءات مواجهة الجائحة .

وفى نفس السياق شهدت المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض منذ اطلاقها وحتى الان 27 مليون 888 الف و303 زائرين، وجاء مواطنو اعلى الدول فى الزيارة بعد مصر السعودية ، الولايات المتحدة ، ليبيا، وألمانيا وتم حجز اكثر من 112 الف تذكرة دخول.

معرض الكتاب
تجهيزات معرض الكتاب

 756 جناحا في المعرض


يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم  756 جناح، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول افريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول اسيوية هي العراق ، الكويت، الامارات، الاردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، اسبانيا، بالاضافة الى امريكا . 

معرض الكتاب
تجهيزات معرض الكتاب

منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض

وتشهد الدورة الحالية لأول مرة منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض ،كما تضم المحتوي الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على  الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg  أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث " جوجل". 

وتم  تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة . 

معرض الكتاب
تجهيزات معرض الكتاب

وتتضمن الفعاليات انطلاق مبادرة ثقافتك كتابك وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها (20) عشرين جنيها وذلك لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعا للقراءىة والمعرفة ، كما وفرت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أوتوبيس من والى مقر المعرض للتيسير على الزائرين  ، وفيما يتصل بالبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض فقد تحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في سبعة مسارات رئيسية هى أنشطة وعروض الطفل ، الثقافة التشكيلية ، القضايا الثقافية الراهنة ، الأقلام الإبداعية ، الشعر والشعراء ، اللقاءات الفكرية ، السينما والعروض المسرحية .

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
الولايات المتحدة عرض فعاليات الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض القاهره الدولي للكتاب وزارة الثقافة والمواصلات فيروس كورونا محرك البحث جوجل معارض الهيئة المصرية العامة للكتاب جيل الرسم

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وائل لطفي

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