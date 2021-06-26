السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38

طقس حار
طقس حار

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.75الى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 38 24
الإسكندرية 32 23
وادى النطرون 36 22
طنطا 37 24
شبين الكوم 38 24
دمنهور 35 23
بلطيم 33 22
مطروح 32 22
السلوم 34 22
سيوة 40 24
بورسعيد 33 23
دمياط 31 23
الزقازيق 38 24
المنصورة 38 23
الاسماعيلية 38 22
السويس 38 22
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 39 25
نخل 37 19
نويبع 37 26
طابا 36 20
كاترين 33 19
الطور 37 25
شرم الشيخ 39 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 36 26
الفيوم 39 22
بنى سويف 39 23
المنيا 39 23
أسيوط 40 24
سوهاج 40 24
قنا 41 25
الأقصر 42 26
أسوان 42 27
إدفو 42 27
أبوسمبل 41 26
الوادي الجديد 41 26
شلاتين 36 26
أبو رماد 35 26
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 27


أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 44 30
المدينة 44 31
الرياض 46 31
المنامة 38 31
أبوظبي 44 32
الدوحة 40 32
الكويت 48 32
دمشق 37 22
بيروت 30 27
عمان 33 22
القدس 29 23
غزة 32 23
بغداد 48 30
مسقط 36 29
صنعاء 29 16
الخرطوم 39 30
طرابلس 34 28
تونس 35 23
الجزائر 25 20
الرباط 25 16

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