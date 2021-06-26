رواية  «ثيفا» للكاتب وائل عزوز في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثًا، رواية بعنوان "ثيفا" للكاتب وائل عزوز، وسوف تتوفر في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقرر إقامته في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل، في مركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

ومن أجواء الرواية: في بداية النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد.. كانت (أندريا) تستعد لطهي الطعام بهذا المطبخ المتواضع داخل بيتها الصغير.. إنه يوم الجمعة، نهاية الأسبوع؛ حيث ينتظر زوجها (استيفن) نهاية عمل اليوم في سعادةٍ ويمزح مع أصدقائه في العمل لكي يضيع الوقت ولا يمَلّ؛ فإنه ينتظر الرجوع لبيته بفارغ الصبر، فأندريا تطهو لحم الدجاج الشهيِّ هذا اليوم من كل أسبوعٍ، وهو يشعر بالحماس والجوع أيضًا, استيفن كان يعمل هو وزوجته في إحدى المزارع المملوكة للملك والأسرة الحاكمة.

كان عاملًا بسيطًا جدًا مثل باقي العمال، فكانت وظيفته أن يأخذ ما يجمعه العمَّال من حصادٍ ويقوموا بتجهيزه وتعبئته للتخزين؛ ليأخذه عمال مرحلةٍ أخرى بعدها، وكل مرحلةٍ لها مشرفون عليها خاصون بها، أكثر حزمًا ومعرفةً بتلك الأمور كلها في الأماكن التي يمتلكها الملك، فهو كان يمتلك تقريبًا أغلب أراضي وممتلكات (ثيفا)، والملك والأسرة الحاكمة كانوا أكثر جبابرة الأرض في ذلك الوقت، وكان الشعب أقرب للعبيد، ولكن بمنطقٍ آخر كان الفرد في تلك المدينة يعمل وكان أجره هو أن يأكل ويأخذ فقط قوت يومِه ليعيش هو وأسرته مقابل عمله في إحدى ممتلكات الملك.. وكان قانون (ثيفا) بالعمل أنَّه لا أحد لا يعمل إلَّا وسوف يموت جوعًا؛ إلَّا من كانت تحمل طفلًا في شهورها الأخيرة، فيزيد حصة الأب من الطعام حتى تَضع الأم رضيعها.. وكانت أندريا أمًّا لطفلٍ ذي ثلاثة أعوامٍ من عمره اسمه (أنطونيو).

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدورته الـ 52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشر عربيا واجنبيا من 25 دولة، وتشهد الدورة إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها مصرياً، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التى سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة للكتاب أقرت عددا من القرارات، منها: تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التى تضعها إدارة المعرض، وإقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور، على أن تكون هذه التذاكر مجانية.

وتقرر اعتماد شعار جديد للدورة الـ52 وهو "في القراءة حياة"، إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

كما وجهت وزيرة الثقافة حرصًا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر بالعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والاطلاع.

كما وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في معرض القاهرة للكتاب، رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.