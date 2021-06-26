5308 طلاب قدموا تظلمات من امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تظلمات طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 /2021، والتي بدأت السبت التاسع عشر من يونيو الجاري، بلغ عدد الطلاب الذين قدّموا طلباتهم حتى الآن 5308 طلاب في الإدارات التعليمية الثماني، لافتًا إلأى أن عدد المتقدمين لامتحان الإعدادية هذا العام 92859 طالبًـا، وأن نسبة النجاح كانت في امتحانات الدور الأول قد بلغت 78.9%.

وأشار مدير المديرية أنّ الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ عشرين جنيها لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها فى خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما مادة منفصلة فى إعادة التصحيح ثم يتوجه ولى الأمر بإيصال السداد الى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًـا فى الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح ويتم إخطاره بموعد اطلاعه على صورة ورقة الإجابة والاطلاع يكون لولى الأمر والطالب فقط ، ويُحظر تمامْـا استخدام الهواتف المحمولة عند الاطلاع ، ويتم إعلان نتيجة التظلمات بعد نهاية فترة التظلمات ويتم إخطار المدارس بنتيجة الاطلاع .

وكان «سعد» قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية الثماني ورؤساء لجان النظام والمراقبة بالدقة المتناهية في مراجعة تظلمات الطلاب واطلاعهم على صور من أوراقهم الامتحانية وكتابة ملاحظاتهم رفقة ولي الأمر، وتنظيم عمليات الاطلاع بتوفير أكثر من منفذ لتيسير تلقي الطلبات بكل إدارة تعليمية وكل لجنة نظام ومراقبة وحرصًـا على راحة أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، وكذلك الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجان يوميًّـا ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمِن وتنظيم وخروج المترددين على أماكن التظلمات بالإدارات أو الكنترولات على دفعات منعًـا للتزاحم حفاظًـا على الصحة العامة للجميع.

يُذكَـر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد بدأت يوم السبت الخامس من يونيو، وانتهت اليوم الخميس الموافق 10 يونيو الجاري، وتم اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية هذا العام بمجموع 280درجة ونسبة نجاح100٪ وعددهم 29طالب وطالبة.

