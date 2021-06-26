السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق في محلات تجارية بأبو النمرس بالجيزة.. والنيابة تحقق

الحماية المدنية
الحماية المدنية

نجحت الحماية المدنية في إخماد حريق اندلع بمحلين تجاريين، في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، قبل امتداده للعقارات المجاورة.

 وتلقى اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا بالحادث،  وأمر بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وبإجراء التحريات تبين أن النيران اشتعلت بمحل لبيع الأطعمة، بالإضافة إلى محل عصائر مجاور له، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

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وائل لطفي

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