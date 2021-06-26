أول معرض بـ«خاصية 3D».. الحاج علي يكشف تفاصيل «القاهرة الدولي للكتاب»

كشف الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الافتتاح الرسمي للدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب سيكون في يوم الأربعاء 30 يونيو الجاري، لكن افتتاحه للجمهور سيكون الخميس الأول من شهر يوليو القادم.

وعن اختيار هذا الموعد لبدء فعاليات معرض الكتاب، قال: “موعد هذه الدورة استثنائي، واخترنا يوم 30 يونيو بالتحديد لأنه تاريخ عزيز على قلوب المصريين، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن أن هذا اليوم سيكون بداية للجمهورية الجديدة، وأعتقد أن معرض الكتاب لهذا العام، يرتدي حلة جديدة، تؤهله لأن يكون من ضمن مؤشرات هذه الجمهورية الجديدة”.

وأكد الحاج علي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم، والإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «التاسعة» على القناة الأولى المصرية، حرص هيئة الكتاب على تطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة زوار معرض الكتاب في ظل جائحة الكورونا، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ساعد فيها النظام التقني الإلكتروني، حيث يتم حجز تذاكر المعرض المجانية من خلال المنصة الإلكترونية للمعرض، فيحصل الزائر على تذكرة مكتوب بها يوم محدد، وبوابة دخول محددة، حتى يكون الدخول موزعا على جميع بوابات المعرض، ولا يحدث تكدس من الجمهور على بوابة واحدة فقط.

وأشار رئيس هيئة الكتاب، إلى وجود حد أقصى لعدد زائري المعرض، وهو 100 ألف زائر يوميا، فإذا حجز الزائر تذكرة وقد اكتمل عدد هذا اليوم، سترفض المنصة الحجز، وتطلب منه الحجز في يوم آخر، بالإضافة إلى أن هناك حدا أقصى لعدد التذاكر لكل فرد، وهو أربعة تذاكر فقط، وذلك لمن يريد زيارة المعرض لأكثر من مرة.

وشدد على أهمية المنصة الإلكترونية في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أنها ستكون بمثابة مرآة للمعرض، تشمل جميع دور النشر، والكتب المعروضة بالمعرض، بالإضافة لعرض أجنحة المعرض بتقنية الثري دي، ولذلك من الممكن أن يقوم زائر المعرض بتصفح المنصة قبل الزيارة، واختيار دور النشر التي يريد زيارتها، ويحدد الكتب التي يريد شراءها، وستقوم المنصة بتحديد أسهل خط سير، من الممكن أن يراجعه الزائر على هاتفه المحمول وهو موجود بداخل المعرض، ويسير وفقه للوصول إلى المكان الذي يريده، دون تضييع وقت ومجهود في البحث داخل المعرض على جناح معين، وأيضا تجنبا للتكدس والازدحام.

وأوضح الحاج علي أن معرض الكتاب في دورته لهذا العام استطاع استيعاب جميع الناشرين المصريين، بجانب عدد كبير من الناشرين العرب والأجانب، بواقع 1218 ناشرا، وهذا أكبر تجمع فعلي للناشرين بعد جائحة كورونا، إذ أن 25 دولة حرصت على المشاركة في المعرض، بالرغم من صعوبة السفر حاليا.

كما أعلن الحاج علي عن بث الفعاليات المهمة للمعرض من خلال المنصة الإلكترونية، مشيرا إلى أن فيديوهات هذه الفعاليات الخفيفة والمكثفة في نفس الوقت ستتراوح مدتها بين 10 إلى 15 دقيقة، وذلك حرصا على أن تكون الفيديوهات ممتعة ومفيدة لجمهور الإنترنت.

وعن التقنية الجديدة التي تتيح لأي شخص زيارة المعرض وهو في منزله، قال رئيس هيئة الكتاب: ستطلق المنصة الإلكترونية للمعرض يوم 1 يوليو القادم كجزء من معرض الكتاب بخاصية الثري دي، وهذا سيجعل منه أول معرض بخاصية الثري دي في العالم، وستكون زيارته إلكترونيا ممتعة، حيث يشعر الزائر وكأنه داخل لعبة ولكن وسط كتبه المفضلة، كما يمكن للزائر تحديد الكتب من الأجنحة التي يفضلها، ويقوم بشرائها، فبالتعاون مع هيئة البريد المصري، ستتولى الهيئة توصيل هذه الكتب للمنازل بأسعار زهيدة.

ولمن يريد زيارة المعرض على أرض الواقع، نوه الحاج علي إلى أن هيئة النقل العام صممت خريطة مواصلات، موجودة على المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب، حيث تحتوي جميع ميادين القاهرة الكبرى على خطوط مواصلات تصل إلى المعرض مباشرة، كما أنه بالتعاون مع جهاز النقل بالقوات المسلحة، هناك خط مجاني بجانب محطة مترو أرض المعارض بمدينة مصر، يصل مباشرة إلى معرض الكتاب.