«ياسمين العودة» أحدث روايات خولة حمدي بمعرض الكتاب

صدر حديثا، أحدث أعمال الروائية الدكتورة خولة حمدي، تحت عنوان "ياسمين العودة" وهي الجزء الثاني من روايتها "غربة الياسمين" الصادرة عام 2014، وسوف تتوفر الرواية الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل.

ومن أجواء الرواية مفتاح العودة: "لم تكن مجرد أسطورة، حكاية المفاتيح تلك! لقد كانت حقيقة.." نحتفظ بالمفتاح والصّور القديمة.. ونتعهّد الحكاية بالرّعاية، فنسقى الذّكريات بالدّمع والحنين، كي لا ننسى من نكون، وما هى قضيّتنا".

ورواية غربة الياسمين من أعمال الكاتبة خولة حمدي، والتي نشرت عام 2014 تناولت فيها الكاتبة موضوعا هاما وهي المعاناة التي يتعرض لها المسلمون والمسلمات في الغرب بالإضافة إلى العنصرية.

انتقد البعض نهايتها لأنها كانت شبه مفتوحة ولم تضع الكاتبة نهاية للأحداث، 24 مايو2021 أعلنت الكاتبة عن انتهائها من كتابة الجزء الثاني من الرواية تحت عنوان "ياسمين العودة".

خولة حمدي كاتبة تونسية وأستاذة جامعية، ولدت عام 1948 بتونس العاصمة وحصلت على شهادة في الهندسة الصناعية، كما حصلت على ماجستير من مدرسة المناجم في مدينة سانت إتيان الفرنسية عام 2008، وعلى الدكتوراه في بحوث العمليات (أحد فروع الرياضات التطبيقية) من جامعة التكنولوجيا بمدينة تروا بفرنسا عام 2011، من أعمالها الروائية: “في قلبي أنثى عبرية 2014، غربة الياسمين 2014، أن تبقى 2016، أين المفر 2017، أرني أنظر إليك 2020”.

وينطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدورته الـ 52 فى ظل هذه الظروف الاستثنائية يعتبر أكبر تجمع ثقافى على مستوى العالم، فيضم 1218 ناشر عربيا واجنبيا من 25 دولة، وتشهد الدورة إطلاق مبادرة "ثقافتك كتابك"، خلال الدورة الحالية للمعرض وتضم مئات العناوين من دور النشر وقطاعات الوزارة على ألا يتجاوز سعر الكتاب فيها عشرين جنيها مصرياً، إلى جانب الأنشطة الافتراضية التى سيتم تنفيذها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة للكتاب أقرت عددا من القرارات، منها: تحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التى تضعها إدارة المعرض، وإقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور، على أن تكون هذه التذاكر مجانية.

وتقرر اعتماد شعار جديد للدورة الـ52 وهو "في القراءة حياة"، إقامة الفعاليات الثقافية كافة على المنصة الإلكترونية فيما عدا حفل جوائز المعرض والنشاط المهني واجتماعات مديري معارض الكتاب، ومناقشة طبيعة المحاور التي سيقوم عليها نشاط المعرض واقتراح أسماء المشاركين من داخل مصر وخارجها.

كما وجهت وزيرة الثقافة حرصًا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر بالعمل على تيسير الإجراءات على السادة الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والاطلاع.

كما وجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في معرض القاهرة للكتاب، رغم الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.