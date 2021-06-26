وائل لطفي: الفلاح الصغير أساس الشعب المصري ولا بد من دعمه

تساءل الكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس تحرير "الدستور"، عن آليات وزارة الزراعة لدعم الفلاح الصغير.

وقال لطفي في كلمته بجلسة المجلس الأعلى للإعلام مع وزير الزراعة: "أحيي الوزير على العرض المليء بالمعلومات، والذي يشير إلى حجم الإنجازات، ولكن ما آليات دعم الفلاح الصغير".

وأضاف: “الفلاح الصغير وهو يمثل أساس الشعب المصري لا بد من دعمه، ومشروع الري الحديث ضرورة ولكن هل هناك تسهيلات للفلاحين الصغار من خلال دعم الدولة والائتمان الزراعي”.

وأوضح الوزير في رده: "الفلاح الصغير نقدم له إرشاد وخدمات وتقاوي محسنة ونطبع نسخ لكتب إرشادات لتوفيرها على الجمعيات الزراعية، ولدينا برنامج إلكتروني (هدهد) لدعم الفلاح، بجانب خدمات البنك الزراعي".

فيما طالب السيد القصير، وزير الزراعة، الإعلاميين بزيارة معامل وزارة الزراعة والمشروعات الزراعية القومية التي يتم تنفيذها، وأعلن تكليف المستشار الإعلامي بتنسيق الزيارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام.

وأكد الوزير: "نعمل على الإصلاح الهيلكي ونستهدف تحقيق 25% من الناتج المحلي في الفترة المقبلة، كما نعمل على حصر الأصول في الوزارة لاستغلالها بالشكل الأمثل".

وكشف: "مشروعات ومراكز زراعية عديدة ضمن برنامج حياة كريمة وتطوير الريف المصري، سوف يتم إنشائها في القرى".

وبدأ منذ قليل، لقاء السيد القصير، وزير الزراعة، بالمجلس الأعلى للإعلام، لاستعراض استراتيجية وزارته في الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.

ويستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

ويتحدث الوزير حول استراتيجيات وزارة الزراعة ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

حضر الجلسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس التحرير بجريدة الدستور، والنائب مصطفى بكري، رئيس تحرير الأسبوع والكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي ويوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.

كما حضر الجلسة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، منهم الإعلامي نشأت الديهي.

وسبق أن استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت عبد الرحمن المطيري، والسفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، وعن الجانب الكويتي فيصل المتلقم وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإعلام الخارجي، والدكتور فواز العجمي مستشار الوزير، وشامخ الرشيدي، وعادل المشعان، وأسامه البريكي، وفيصل الدويهيس، وعبدالغني صلاح.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق مبادرة مصرية كويتية لدعم المبدعين في المجال الاعلامي في البلدين، على أن يتم تشكيل فريق عمل من الجانبين للبدء فورًا في وضع ورقة عمل واستراتيجية للمبادرة.