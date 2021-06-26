السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السوشيال ميديا تحتفي بطفلة العاصمة الإدارية: «حلم لمستقبل كبير» (صور)

الطفلة أماليا
الطفلة أماليا

تصدرت صور أول طفلة في العاصمة الادارية الجديدة، مشاركات رواد وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وذلك عقب مشاركتها من قبل المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هاني يونس، على صفحته الشخصية تحت عنوان "المستقبل لكم"، معلقا عليها بأنها من أفضل الصور التي وصلته من معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة باعتبار أنها صورة تلقائية تشع روحًا جديدة إيجابية.

وانهالت مئات التعليقات على صور الطفلة أماليا التي ارتسمت ملامح الفرحة والأمل على وجهها كما أظهرت الصور المبهجة كما وصفها المعلقون، معتبرين أنها نبتة مصرية صغيرة ونظرة سعادة مستقبلية من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كما علق أحد المواطنين على الصورة قائلا: " ياريت الزمن يرجع بينا ونبقى صغيرين في عهد الريس كنا هنعيش أجمل أيام لكنها إرادة الله.. ويكفي أننا نعيش شبابنا واحنا شايفين التطوير اللي هيشوفوه وهيعشوه أولادنا واخواتنا الصغيرين"، وعلق أخر قائلا: " جميلة.. وفعلا معبرة وبألف مقال.. حلم لمستقبل كبير.. حفظ الله مصر وجيش مصر".. الصوره تعكس ما تقدمه القياده السياسيه لبناء مستقبل واعد لابنائنا، هكذا كانت بعض التعليقات من الآلاف المثيلة.

لم تمر ساعات قليلة عقب مشاركة مستشار رئيس الوزراء لصور أول طفلة في العاصمة الإدارية الجديدة، إلا وقامت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعمل بانر من 3 صور للطفلة أماليا، وقامت بتثبيته كصورة رئيسية لصفحتها الرسمية على فيسبوك، الأمر الذى لاقى إعجاب واستحسان الكثيرين من رواد صفحة المجلس، وهو ما أظهرته تعليقاتهم ومشاركاتهم للصورة، تفاؤلا بمستقبل أفضل لأطفال مصر، يبدأ من العاصمة الادارية الجديدة التي أصبحت واقعا على الأرض.

الدستور بدورها بحثت وراء قصة الطفلة، حتى وصلت لوالدها الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه أحد العاملين بالمشروع ولا يرغب في أن يرتبط عمله بظهور ابنته إعلاميا، وكشف في حديثه لـ "الدستور" أن ابنته مواليد 20 إبريل 2020، وهي الدافع الأول لمواصلته العمل بالمشروع ليلا ونهارا لبناء مستقبل يليق بطفلته وبكل أطفال مصر.

وقال إنه اصطحبها معه يوم الجمعة لأنهم يعملون هذه الفترة طيلة أيام الأسبوع من السابعة صباحا حتى غياب الشمس وأحيانا يواصلون العمل حتى الثانية عشر مساء لإنجاز تشطيبات مشروعات المرحلة الاولى من المشروع المقرر افتتاحها خلال أسابيع قليلة.

حكاية أول طفلة في العاصمة الادارية الجديدة

الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
الطفلة أماليا
هاني يونس المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية صور أول طفلة في العاصمة الادارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

وزير الزراعة: نستورد 50% من القمح ونحقق 58% من استهلاك اللحوم

بحث عن الوئام والمصالح المشتركة.. تفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

بيراميدز يخطف لاعب الزمالك

الإرهابي بهاء كشك: قابلت «عشماوي» و«عبدالحميد» لكن أنا مش منهم

وزير البترول: الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بنهاية 2023

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح