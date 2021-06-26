السوشيال ميديا تحتفي بطفلة العاصمة الإدارية: «حلم لمستقبل كبير» (صور)

تصدرت صور أول طفلة في العاصمة الادارية الجديدة، مشاركات رواد وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك، وذلك عقب مشاركتها من قبل المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، هاني يونس، على صفحته الشخصية تحت عنوان "المستقبل لكم"، معلقا عليها بأنها من أفضل الصور التي وصلته من معاون رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة باعتبار أنها صورة تلقائية تشع روحًا جديدة إيجابية.

وانهالت مئات التعليقات على صور الطفلة أماليا التي ارتسمت ملامح الفرحة والأمل على وجهها كما أظهرت الصور المبهجة كما وصفها المعلقون، معتبرين أنها نبتة مصرية صغيرة ونظرة سعادة مستقبلية من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، كما علق أحد المواطنين على الصورة قائلا: " ياريت الزمن يرجع بينا ونبقى صغيرين في عهد الريس كنا هنعيش أجمل أيام لكنها إرادة الله.. ويكفي أننا نعيش شبابنا واحنا شايفين التطوير اللي هيشوفوه وهيعشوه أولادنا واخواتنا الصغيرين"، وعلق أخر قائلا: " جميلة.. وفعلا معبرة وبألف مقال.. حلم لمستقبل كبير.. حفظ الله مصر وجيش مصر".. الصوره تعكس ما تقدمه القياده السياسيه لبناء مستقبل واعد لابنائنا، هكذا كانت بعض التعليقات من الآلاف المثيلة.

لم تمر ساعات قليلة عقب مشاركة مستشار رئيس الوزراء لصور أول طفلة في العاصمة الإدارية الجديدة، إلا وقامت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعمل بانر من 3 صور للطفلة أماليا، وقامت بتثبيته كصورة رئيسية لصفحتها الرسمية على فيسبوك، الأمر الذى لاقى إعجاب واستحسان الكثيرين من رواد صفحة المجلس، وهو ما أظهرته تعليقاتهم ومشاركاتهم للصورة، تفاؤلا بمستقبل أفضل لأطفال مصر، يبدأ من العاصمة الادارية الجديدة التي أصبحت واقعا على الأرض.

الدستور بدورها بحثت وراء قصة الطفلة، حتى وصلت لوالدها الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه أحد العاملين بالمشروع ولا يرغب في أن يرتبط عمله بظهور ابنته إعلاميا، وكشف في حديثه لـ "الدستور" أن ابنته مواليد 20 إبريل 2020، وهي الدافع الأول لمواصلته العمل بالمشروع ليلا ونهارا لبناء مستقبل يليق بطفلته وبكل أطفال مصر.

وقال إنه اصطحبها معه يوم الجمعة لأنهم يعملون هذه الفترة طيلة أيام الأسبوع من السابعة صباحا حتى غياب الشمس وأحيانا يواصلون العمل حتى الثانية عشر مساء لإنجاز تشطيبات مشروعات المرحلة الاولى من المشروع المقرر افتتاحها خلال أسابيع قليلة.

حكاية أول طفلة في العاصمة الادارية الجديدة

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا

الطفلة أماليا