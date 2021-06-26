السبت 26 يونيو 2021
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مصر

وزارة التموين ..وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 98 فى المائة . وبدء صرف استعاضات يوليو غدا

التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 98%.. وبدء صرف استعاضات يوليو غدًا

السلع التموينية
السلع التموينية

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرًا من شركتي الجملة (العامة ـ المصرية)، يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 98%، وقال التقرير الوارد للمصيلحي أن نسب ضخ السلع التموينية بالنسبة للسلع الاستراتيجية تصل إلى 3000 طن يوميًا من سلعة الزيت.

وأشار التقرير إلى أن تلك الكمية مناصفةً بين العبوات زنة 800 ملل جرام والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 17 جنيهًا والعبوة زنة "واحد" لتر والتي تصرف على بطاقة الدعم بـ 21 جنيهًا، وأضاف التقرير الوارد من شركتي الجملة إلى أنه يتم ضخ ما يقارب الـ 4 آلاف طن سكر يومياً وحوالي 1000 طن أرز و 1000 طن مكرونة.

من ناحية أخرى أكد رؤساء شركتي الجملة (العامة ـ  المصرية) أن عمليات الجرد التي تتم بمخازنها التي تصل إلى 1500 مخزن لن تؤثر على صرف استعاضات التجار من السلع، وأشار إلى أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تشمل الاستمرار في عمليات صرف السلع التموينية لبدالي التموين ومنافذ جمعيتي طبقا لما هو مقرر سابقاً واكد رؤساء الشركتين ان صرف استعاضات الشهر القادم سوف تبدء غداً ، مشيرينا الى ان توجيهات الدكتور على المصيلحى هى ضرورة الالتزام بضخ سلع بجودة عالية للمواطنين.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضخ 28 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم كالسكر والأرز و الزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمنات والدقيق إضافة إلى الكثير من السلع الاخرى التي يحتاجها المواطن.

كان قد نفى أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما أثير حول زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالميًا، مؤكدًا استقرار الأسعار سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة، لافتًا إلى وجود توجهيات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وأضاف كمال، لـ"الدستور"، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أعلن أن إنتاج السكر فى مصر يصل لـ900 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن سكر من البنجر، كذلك إنتاج 250 ألف طن/سكر من محليات صناعية (جلوكوز- وهاي فركتوز) من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلي 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي 3.2 مليون طن سكر سنويًا، فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن.

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