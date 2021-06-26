الروائي هشام الخشن: «بالحبر الأزرق» استكمال لرصد رحلة المرأة المصرية في التنوير

كشف الكاتب الروائي هشام الخشن، عن موضوع روايته الأحدث "بالحبر الأزرق" والصادرة حديثا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، والمقرر أن تشارك بها الدار ضمن عناوين أخري، في فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمزمع انطلاقه يوم الأربعاء المقبل، ويستمر حتى منتصف شهر يوليو المقبل.

وقال هشام الخشن لـ"الدستور": استكمل في رواية "بالحبر الأزرق" ما بدأته في رواية "جرافيت" والتي كانت قد صدرت لأوّل مرة عام 2014 عن دور المناضلة "درية شفيق" في مسيرة التنوير المصرية والدعوة لحقوق المرأة وعلى رأسها حقها في الانتخابات.

وأضاف "الخشن": فمن خلال شخصية "نازلي فاضل" وصالونها الأدبي في مصر وتونس٬ حيث تزوجت شقيقتها "رقية" من تونسي وأقامت هناك٬ ومن هنا أيضا أسست "نازلي" صالونها الأدبي الثقافي التنويري في تونس٬ حيث يحتفي بها التوانسة بشكل كبير يليق بها.

وتدور أحداث رواية "بالحبر الأزرق" من خلال ضخصية خيالية٬ هي المربية الإنجليزية "ليديا ستون"٬ في القترة الزمنية من سنة 1869 وحتي 1914. والدور التنويري الذي قامت به نازلي فاضل٬ وكيف تأثر بها قاسم أمين٬ ومحمد عبده وسعد زغلول. كما أن هذه الفترة الزمنية شهدت تأسيس جهاز المخابرات البريطانية.

"بالحبر الأزرق" رحلة جديدة ومختلفة عن رواياته السابقة، كعادته يصحبنا فيها هشام الخشن. من لندن إلى القسطنطينية مرورًا بباريس وصولًا إلى القاهرة يشاركنا قصة "ليديا ستون"، المربية البريطانية التي التحقت في بداية سبعينيات القرن التاسع عشر بقصر الأمير المصري "مصطفى بهجت فاضل". نعيش معها بين الصفحات وسطورها مجريات العصور الخديوية المتتالية بما حوت من أحداث. مزيج من شخصيات تاريخية عاشت وكانت علامات في تاريخ مصر، وأخرى من خيال الكاتب نتابع من خلال عيونها ومشاعرها كيف عاشوا وما مروا به من مغامرات ودراما حياتية في خضم تلك الفترة الثرية التي شهدت نهضة للوطن مازال بنا شوق لتفاصيلها. بالحبر الأزرق رواية آخذة عن الشغف واكتشاف الذات وقساوة القدر والبشر.

استطاع "الخشن " في روايته "جرافيت" إبراز شخصية درية شفيق المتمردة ورصد بوادر ثورتها على كل القيم المجتمعية البالية التي تضع المرأة في أسر العادات والتقاليد والقاضية بإعتبارها مجرد "ماعون" وخادمة للرجل فقط.

يشار إلي أن "هشام الخشن"هو مهندس مدني وروائي مصري من مواليد القاهرة 1963، بدأ مشواره الأدبي عام 2010، بالمجموعة القصصية "حكايات مصرية جدا" ثم روايتى "ما وراء الأبواب" و"7 أيام في التحرير" عام 2011، كذلك رواية "آدم المصري" عام 2012، والمجموعة القصصية "دويتو" عام 2013، فيما صدرت له رواية "جرافيت" عام 2014، والتي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية "البوكر" عام 2015 فضلا عن رواية " تلال الأكاسيا" الصادرة عام 2015. "حدث في برلين" 2018 "شلة ليبون" 2020.