مد مهلة طلبات الاستفادة من التيسيرات الجديدة بمشروع الـ1.5 مليون فدان

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد عن مد مهلة تقديم طلبات الإستفادة من التيسيرات الجديدة التى أقرتها الشركة، وذلك لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهى فى 30 سبتمبر 2021.

جاء ذلك بناءً على قرار اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، واستكمالاً لحزمة التيسيرات والإجراءات التى سبق الإعلان عنها من قبل شركة تنمية الريف المصرى الجديد، والتى تضمنت إلغاء الفوائد على فترات السماح، فضلاً عن مد مدة السماح وفترات السداد للمنتفعين بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان.. وكذا استجابة لرغبة العديد من منتفعى "الريف المصرى الجديد".

ودعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى بيان لها السبت صغار المزارعين والمستثمرين والشباب، ممن لم يستفيدوا من التيسيرات الجديدة، إلى سرعة التوجه لمقر الشركة من أجل إنهاء كافة الإجراءات اللازمة، وذلك نحو سرعة حصولهم على كافة التيسيرات المقرة من جانب إدارة شركة "الريف المصرى الجديد".

وكانت قد أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لتنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، عن بدء تشغيل جميع خدمات الإرسال والاستقبال والانترنت بأراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان فى منطقتى غرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تصريحات السبت، أنه يتم حاليا إجراء بعض التدعيمات الإضافية والتجريبية على إرسال شبكة المحمول لضمان وصول الخدمة فى أفضل صورها لمنتفعى الريف المصرى الجديد فى مشروع المليون ونصف فدان.