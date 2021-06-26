السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حل أزمة انقطاع المياه في أبوتشت.. رئيس المدينة يعلن تركيب 2000 خط جديد

شركة المياه
شركة المياه

كشف الدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال محافظة قنا، أنه يجرى الآن تدعيم مركز ابوتشت وقراه بـ 2000 متر خط مياه جديد، وذلك لتدعيم المدينة بخط مياه فرعى بجانب الخط الأساسى، مما يترتب عليه وجود خط مياه بديل فى حالة انقطاع المياه بالخط الأساسى.

 وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، أن هذا الخط الفرعى خطوة فعلية لزيادة ضخ المياه بالمركز وقراه المختلفة، موضحًا أن هذه الخطوط ستضخ 2 كيلو مياه للاستفادة منها وتفادى مشكلة انقطاع المياه المتكرر وضعفها.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية في تصريحات لـ"الدستور" أن أعمال الحفر لتركيب خط المياه بدأت من شارع بورسعيد وتمتد حتى بداية قرية الزرايب، وبناءًا عليه تم تأجيل رصف هذا الشارع لحين الانتهاء من تركيب خط المياه الفرعى.
وكان قد احتفل أهالي قرية العديسية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، أول امس الخميس، بتوصيل وتركيب خط المياه الجديد، من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بعزف الربابة، خلال حضور رئيس الشركة، والنائب فتحي قنديل عضو مجلس النواب.

وكان الأهالي قد تقدموا بشكاوى من انقطاع مياه الشرب عن القرية، وطلبهم توصيل خط مياه 6 بوصة مسافة 600 مترًا، وتم بدء العمل بالخط مباشرة، حتى تحققت أحلامهم بالحصول على المياه النظيفة، لتنتهي معاناة تعبئة مياه الآبار الإرتوازية، بعدما تفقد رئيس شركة المياه والنائب فتحي قنديل، القرية صباح اليوم، أثناء تركيب الخط الجديد للمياه.

وسادت حالة من الفرحة على جميع أهالي قرية العديسية التابعة لمركز نجع حمادي، بعد البدء في تركيب خط المياه، أثناء حضور رئيس الشركة والنائب فتحي قنديل، وأحتفلوا بعزف الربابة والمزمار البلدي داخل القرية، قائلين: "بنحبك ياريس".

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