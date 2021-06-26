«مكافحة الإدمان»: الهيروين أكثر مواد التعاطي بنسبة 79.8%

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن أكثر مواد التعاطى وفقا لبيانات المستفيدين من الخدمات بالمركز كان الهيروين بنسبة 79.8 % والحشيش 60.6% والترامادول 35.2% وأبيترل 7.8% بجانب التعاطي المتعدد "تعاطى أكثر من مادة مخدرة.



وكانت أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انه تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور الكشف علي3431 سائق بمحافظة مطروح وتبين تعاطي 4,1% منهم للمواد المخدرة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .

وأوضحت أن استفاد من خدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ما يقرب من (63 ألف و450 مريض إدمان) خلال الستة أشهر الأولي من عام 2021، منهم (1300) مريض إدمان من أبناء المناطق المطورة بديلة العشوائيات "الأسمرات، بشاير الخير، المحروسة، وحي الضواحى ببورسعيد "، وتم علاج "546‪ ‬"، منهم داخل مركز العزيمة بمرسي مطروح مرددة " نحتفي اليوم بتخريج أول دفعة من المتعافين بعد تفضل السيد الرئيس بافتتاح المركز؛ وتضم "100" متعافي ".

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لتخريج أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح".