بنجلاديش تفرض إجراءات عزل صارمة بسبب المتحورة دلتا

أعلنت سلطات بنجلاديش أنها ستفرض إجراءات حجر شديدة جدا اعتبارا من الإثنين بعد زيادة "خطيرة ومقلقة" في عدد الإصابات بالمتحورة دلتا شديدة العدوى.

وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر الجمعة إنه سيتم إغلاق كل الإدارات العامة وشركات القطاع الخاص لمدة أسبوع ولن يُسمح إلا بالسفر الطبي.

وأضاف البيان "لا أحد يستطيع مغادرة منزله الا في حالة الطوارئ".

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة روبيد أمين إنه سيتم نشر الشرطة وحرس الحدود لفرض العزل ويمكن استدعاء الجيش عند الحاجة.

وصرح أمين لوكالة فرانس برس أن "الوضع خطير ومثير للقلق، اذا لم ننجح في احتوائه الآن فسنواجه وضعا مماثلا للوضع في الهند المجاورة".

وارتفع عدد الإصابات بشكل حاد منذ منتصف مايو في بنجلادش التي يبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة.

وسجلت السلطات الجمعة نحو ستة آلاف إصابة جديدة و108 وفيات في ثاني أكبر حصيلة تسجل في البلاد منذ بداية الوباء.

وتؤكد السلطات أن الوضع في المناطق القريبة من الحدود الهندية مروع مع اكتظاظ المستشفيات في بلدتي خولنا وراجشاهي.

ولكن الوضع تحسن في الهند حيث سجلت أقل من خمسين ألف إصابة جديدة الجمعة مقابل 400 ألف يوميا في ذروة تفشي المرض في مايو.

لكن السلطات في ولاية ماهاراشترا بغرب الهند شددت القيود الجمعة وسط مخاوف من نسخة متحورة جديدة هي "دلتا بلاس" مع الإبلاغ عن حوالى خمسين إصابة بها في البلاد.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.