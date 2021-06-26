السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بشارع أحمد سعيد بالعباسية

مرور القاهرة
مرور القاهرة

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع أحمد سعيد بمنطقة العباسية في محافظة القاهرة، فى الوصلة من ميدان تاكى وحتى شارع الفرنساوى، الأمر الذى يستلزم غلق للشارع المشار إليه لمدة 30 يوما ليلاً ونهاراً بدايةً من يوم الجمعة الموافق 25/6 دون تعطيل للحركة المرورية، ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ اتجاه ميدان الفرنساوى 

تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى، فالدوران والعودة ما قبل شارع السرجانى فيميناً شارع سبيل الخازندارة اتجاه ميدان الفرنساوى.

ـ اتجاه ميدان العباسية 

 تحويل حركة المرور يميناً شارع عبدالله محمد فيساراً شارع المستشفى اليونانى ، فيميناً شارع سبيل الخازندارة فيساراً شارع السكة البيضاء فيميناً شارع فخرى عبدالنور اتجاه ميدان العباسية.

ـ القادم من شارع رمسيس 

 تحويل حركة المرور يميناً شارع الجيش فالدوران والعودة من ميدان الجيش اتجاه شارع السرجانى، فيميناً شارع الطرابيشى فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث اتجاه ميدان تاكى.

ـ تحويل حركة المرور يميناً شارع الفرنساوى فيساراً شارع الطرابيشى فيساراً شارع سك العملة من ميدان الحلبى فيساراً شارع مستشفى الطلبة من ميدان البعوث اتجاه ميدان تاكى. 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وفي سياق منفصل فتحت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، طريق ميدان الرماية أمام حركة السيارات، عقب انتهاء مدة الغلق الجزئي لتنفيذ أعمال تطوير بالميدان، وكثفت خدمات الإدارة العامة لمرورالجيزة من تواجدها بمحيط الميدان لتيسير حركة المرور ومنع التزاحم في حركة السيارات. 

وكانت الإدارة العامة للمرور بالجيزة قد أعلنت عن غلق ميدان الرماية وإجراء تحويلات مرورية، لتنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي، باتجاه طريق الفيوم، للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الإنارة بمحيط ميدان الرماية، ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة - الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الأوسطي.

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى أن أعمال التطوير بميدان الرماية، ستلزم إجراء غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق الإسكدرية الصحراوي، باتجاه طريق الفيوم، لمدة يوم واحد السبت، الموافق 26 يونيو 2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا، وحتى الـ 5 صباحًا، دون تعطيل لحركة المرور.

كثافات مرورية خدمات المرور التحويلات الإدارة العامة لمرور الادارة العامة لمرور القاهرة الأعمال الإنشائية خدمات المرورية كابلات كهرباء مرور القاهرة العباسية الإدارة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

وزير البترول: تلبية احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار في 2023

بحث عن الوئام والمصالح المشتركة.. تفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

بيراميدز يخطف لاعب الزمالك

وزير الزراعة: نستورد 50% من القمح ونحقق 58% من استهلاك اللحوم

الزفاف قريبًا.. مفاجآت يكشف عنها محمد فراج وبسنت شوقى حول زواجهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح