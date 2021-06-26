السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الانتقالي الجنوبي» باليمن: جماعة الإخوان تحاصر شبوة

على الكثيري
على الكثيري

تمارس جماعة الإخوان الإرهابية في اليمن أبشع الجرائم بالإضافة إلى الاتجار بالبشر والدفع بالأطفال إلى جبهات القتال وقتل كل من يرفض الاشتراك في الحرب لصالحهم وبشكل خاص داخل محافظة شبوة.

وفي هذا السياق، قال علي عبدالله الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي عضو هيئة الرئاسة، إن تلك الممارسات العدوانية تعد نسفاً لاتفاق الرياض ولجهود استكمال تنفيذه، وعليه يجد ممثلو المجلس في مشاورات تنفيذ الاتفاق أن الطرف الآخر يعمد على إفشال جهود الأشقاء لوقف التصعيد وتنفيذ الاتفاق.

وأضاف الكثيري أن المجلس الانتقالي الجنوبي ممثليه في مباحثات استكمال تنفيذ اتفاق الرياض إلى إيقاف جميع أشكال التواصل والاتصال المباشر مع الطرف الآخر، حتى يتم وضع ملف محافظة شبوه في صدارة أولويات تنفيذ الاتفاق، ومعالجة الأوضاع فيها بشكل كامل.

وأكد صمود وثبات أبناء شبوة الأبطال، الذين واجهوا القوة الغاشمة بالإصرار على تنفيذ فعاليتهم السملية وإيصال رسائلهم، ويدعوهم إلى مواصلة دورهم النضالي في التعبير عن تطلعاتهم على الوجه الذي يحقق لشبوة وأبنائها الخلاص من مليشيات الإخوان وأذرعها الإرهابية.

اليمن شبوة المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض اتفاق

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وائل لطفي

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