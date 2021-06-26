لحصاد الأمطار ومواجهة السيول.. بحيرة صناعية وقناة لحماية وادي القويح بالبحر الأحمر

تستمر وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، فى تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية، حفاظا على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة والطرق الرئيسية، خاصة في المحافظات المعرضة لها ومنها البحر الأحمر وسيناء.

إجراءات الحماية من السيول



يأتى ذلك فى إطار الخطة القومية التى تستهدف تجنب حدوث أي أزمات وتقليل المخاطر الناجمة عنها، من خلال أعمال منشآت الحماية مثل إنشاء البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه.



وتفقد المهندس محمد السيد عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية، اليوم السبت، الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع الحصاد والحماية من أخطار السيول بمنطقة وادى القويح بمدينة القصير، والتى تتضمن أعمال حفر القناة الشمالية لتجميع المياه، وأعمال الحفر فى البحيرة الصناعية أمام سد القويح، للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمناطق السياحية والتنمية المختلفة، وذلك فى وجود مهندسي الاشراف ومهندسي الشركة المنفذة وتحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية بقطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري.

الاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية



وأكد مدير الادارة العامة للمياه الجوفية، ضرورة دفع معدلات الإنجاز لإنهاء كافة الأعمال فى المواعيد المقررة، بالإضافة إلى الإلتزام بالمواصفات الفنية للتنفيذ، مع المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال تنفيذ الأعمال.



يذكر أن وزارة الموارد المائية والري، تنفذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول تضمنت تنفيذ 1440 منشأة للحماية، بعدة محافظات منها شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح، بهدف حماية الاستثمارات المختلفة والممتلكات العامة والمنشآت السياحية والطرق الرئيسية.

