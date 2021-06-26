وزير الزراعة: مشروع قومي جديد للري الحديث لتوفير المياه والأسمدة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة، العمل على استنباط أصناف زراعية كثيفة الإنتاج ومواجهة التغيرات المناخية والأمراض، بشكل يزيد الإنتاج الزراعي، أيضا على توطين وسائل ري جديدة بشكل يقلل استهلاك المياه والأسمدة ويزيد الإنتاج.

وكشف القصير أن الدولة ستطلق برنامج قومي للري الحديث "التنقيط والرش" لترشيد استهلاك المياه حتى في الدلتا القديمة، بما له العديد من المزايا في توفير المياه والأسمدة، وبدعم كبير من وزارتي الزراعة والري للفلاحين وسوف نوفر قروض للفلاحين وغيره.

وتابع: “سوف نوفر دعم مادي للفلاح وقروض دون فوائد حتى نحثه على إلغاء الري بالغمر”.

ولفت: "ندعم الزراعة التعاقدية ولدينا مشروع قومي للالبان ومشروع قومي للهجن (إنتاج بذور جديدة)، وأصبح لدينا حصر لرؤوس الماشية حتى نحدد حجم الإنتاج وتوفير الأعلاف والقوافل البيطرية والتحسين الوراثي.

ونوه: “نصدر أكثر من 300 سلعة في الأسواق العالمية وفتحنا أسواق جديدة خلال فترة كورونا ومنها السوق الياباني بشكل يزيد العائد المادي ويفتح آفاق للمنتج المصري”.

وبدأ منذ قليل، لقاء السيد القصير، وزير الزراعة، بالمجلس الأعلى للإعلام، لاستعراض استراتيجية وزارته في الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.

ويستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

ويتحدث الوزير حول استراتيجيات وزارة الزراعة ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

حضر الجلسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس التحرير بجريدة الدستور، والنائب مصطفى بكري، رئيس تحرير الأسبوع والكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي ويوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.

كما حضر الجلسة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للاعلام، منهم الإعلامي نشأت الديهي.

وسبق أن استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت عبد الرحمن المطيري، والسفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، وعن الجانب الكويتي فيصل المتلقم وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإعلام الخارجي، والدكتور فواز العجمي مستشار الوزير، وشامخ الرشيدي، وعادل المشعان، وأسامه البريكي، وفيصل الدويهيس، وعبدالغني صلاح.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق مبادرة مصرية كويتية لدعم المبدعين في المجال الاعلامي في البلدين، على أن يتم تشكيل فريق عمل من الجانبين للبدء فورًا في وضع ورقة عمل واستراتيجية للمبادرة.