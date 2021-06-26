السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«جميلة في كل حالاتك».. نجوم الفن يدعمون الفنانة حلا شيحة

حلا شيحة
حلا شيحة

جدل كبير أثارته الفنانة حلا شيحة، عبر منصات السوشيال ميديا، بعد نشرها عدة صور تجمعها بزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، وهي ترتدي الحجاب، وذلك في ثاني ظهور لها منذ زواجهما قبل أربعة أشهر.

ونشرت حلا شيحة، صورًا لها مع زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع “انستجرام”، وكتبت: “بحمد ربنا أنى أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقي (مش أنا) وبتمني التوفيق لكل زملائي”.

ودعمها عدد كبير من الفنانين، حيث كتبت الفنانة شيماء سيف، قائلة: “بحبك أوي وأهم حاجة تبقي سعيدة ربنا يفرحك ويراضيكي”.

وقالت الفنانة درة لـ"حلا": “جميلة في كل حالاتك ربنا يسعدك يا حبيبتي”، بينما علقت الفنانة مي كساب: “ربنا يحفظك ويريح قلبك وعقلك ويراضيكي”.

ومن جانبها، علقت الإعلامية مها الصغير قائلة: “قمر يا حلا”، وكتبت الفنانة رنا سماحة: “ربنا يسعدك حبيبتي”.

جدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة تشارك النجم تامر حسني بطولة فيلم "مش أنا"، وهو فكرة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

الفيلم من بطولة تامر حسني وبمشاركة حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

كانت الفنانة حلا شيحة قد تصدرت “تريند” وسائل التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، عقب كتابتها هذا المنشور الذي أثار جدلا حول احتمالية اعتزالها الفن وعودتها للحجاب مرة أخرى، خاصة بعد زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود، وهو الأمر الذي توقعه عدد كبير من المتابعين للقنانة حلا شيحة.

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