مصرع شاب وإصابة 2 في انقلاب سيارة ملاكي بالجيزة

لقى شاب مصرعه، وأصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق المحور اتجاه أكتوبر، بمحافظة الجيزة، اليوم السبت، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهما، وجثة المتوفي لثلاجة إحدى المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق المحور اتجاه مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث، ورجال الإدارة العامة للمرور، إلى محل الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 3 أشخاص، مما أسفر عن مصرع أحدهم، ونجاة اثنين، تم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.

تم إزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

6 نصائح لضمان القيادة الآمنة على الطرق السريعة

مجموعة من النصائح الهامة، التي طالبت الإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات، بالالتزام بها خاصة عند القيادة على الطرق السريعة، وذلك حفاظًا على سلامتهم، وتتمثل في:

1- مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة الأمامية والخلفية وهي 8 أمتار لكل 10 كيلو سرعة السيارات.

2- السير بأقل سرعة آمنة.

3- مراعاة اتباع القيادة الآمنة.

4- الالتزام بتعليمات المرور، واستخدام جميع الأضواء الموجودة بالسيارة.

5- احذر التوقف المفاجئ خاصة على الطرق السريعة.

6- عدم غلق نوافذ السيارة لكي لا تتضاعف نسبة عدم الرؤية من داخل السيارة.