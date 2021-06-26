مستشفيات «جوتنج» بجنوب إفريقيا تواجه ضغوط زيادة إصابات كورونا

تواجه قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى في "جوتنج"، المركز الصناعي بدولة جنوب أفريقيا، خطر التعرض لضغط نظرا لزيادة إصابات كورونا خلال أيام.

ويشهد الإقليم المكتظ بالسكان الذي يضم جوهانسبرج وبريتوريا، أغلب إصابات البلاد من كورونا خلال الموجة الثالثة الجارية والموارد الطبية مستنفدة بالفعل، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووصل المعدل الأسبوعي لاستقبال المستشفيات للمرضى لنفس المعدل المرتفع خلال ذروة الموجة الأولى في يوليو 2020، ومن المتوقع أن يكون إجمالي الإصابات ضعف ما تم تسجيله في أول موجتين.

وفي ظل مستويات التوظيف الحالية، من غير الممكن استخدام سوى مئة سرير من نحو ألف سرير إضافي مجهزة خصيصا لكوفيد19- في جوتنج، بحسب شابير مادهي، أستاذ علم اللقاحات في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج.



وتفاقم الوضع جراء غلق أحد أكبر مستشفيات الإقليم، وقد أغلقت منشأة تشارلوت ماكسيك الواقعة في جوهانسبرج في أبريل بعد وقوع حريق.

وتجنّبت القارة السمراء حتى الآن سيناريوهات كارثية شهدتها البرازيل والهند، ولا تزال إفريقيا مع قرابة 5,3 مليون إصابة بالمرض و139 ألف وفاة، القارة الأقلّ تضرراً في العالم بعد أوقيانيا، بحسب تعداد وكالة "فرانس برس".

وقالت مديرة منطقة إفريقيا في منظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي، إن "الموجة الثالثة تتسارع وتتمدّد بسرعة أكبر وتضرب بشكل أقوى" معتبرةً أن "هذه الموجة قد تكون الأسوأ".

في جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في القارة بتسجيلها 35% من الإصابات، يواجه الأطباء تدفقاً غير مسبوق للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا وهي لا تتوافق بالضرورة مع مؤشرات الإصابة بكوفيد.



وتقول المسؤولة عن جمعية الأطباء في جنوب إفريقيا أنجيليك كويتزي إن "ما نراه حالياً مختلف عن الموجة الأولى أو الثانية".