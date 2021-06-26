السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشفيات «جوتنج» بجنوب إفريقيا تواجه ضغوط زيادة إصابات كورونا

المستشفيات في أفريقيا
المستشفيات في أفريقيا

تواجه قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى في "جوتنج"، المركز الصناعي بدولة جنوب أفريقيا، خطر التعرض لضغط نظرا لزيادة إصابات كورونا خلال أيام.   

ويشهد الإقليم المكتظ بالسكان الذي يضم جوهانسبرج وبريتوريا، أغلب إصابات البلاد من كورونا خلال الموجة الثالثة الجارية والموارد الطبية مستنفدة بالفعل، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووصل المعدل الأسبوعي لاستقبال المستشفيات للمرضى لنفس المعدل المرتفع خلال ذروة الموجة الأولى في يوليو 2020، ومن المتوقع أن يكون إجمالي الإصابات ضعف ما تم تسجيله في أول موجتين.  

وفي ظل مستويات التوظيف الحالية، من غير الممكن استخدام سوى مئة سرير من نحو ألف سرير إضافي مجهزة خصيصا لكوفيد19- في جوتنج، بحسب شابير مادهي، أستاذ علم اللقاحات في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج.


وتفاقم الوضع جراء غلق أحد أكبر مستشفيات الإقليم، وقد أغلقت منشأة تشارلوت ماكسيك الواقعة في جوهانسبرج في أبريل بعد وقوع حريق.  

وتجنّبت القارة السمراء حتى الآن سيناريوهات كارثية شهدتها البرازيل والهند، ولا تزال إفريقيا مع قرابة 5,3 مليون إصابة بالمرض و139 ألف وفاة، القارة الأقلّ تضرراً في العالم بعد أوقيانيا، بحسب تعداد وكالة "فرانس برس".

وقالت مديرة منطقة إفريقيا في منظمة الصحة العالمية ماتشيديسو مويتي، إن "الموجة الثالثة تتسارع وتتمدّد بسرعة أكبر وتضرب بشكل أقوى" معتبرةً أن "هذه الموجة قد تكون الأسوأ".

في جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في القارة بتسجيلها 35% من الإصابات، يواجه الأطباء تدفقاً غير مسبوق للمرضى الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا وهي لا تتوافق بالضرورة مع مؤشرات الإصابة بكوفيد.
 

وتقول المسؤولة عن جمعية الأطباء في جنوب إفريقيا أنجيليك كويتزي إن "ما نراه حالياً مختلف عن الموجة الأولى أو الثانية".

كورونا اللقاح أفريقيا مستشفيات جوتنج المستشفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

وزير الزراعة: نستورد 50% من القمح ونحقق 58% من استهلاك اللحوم

بحث عن الوئام والمصالح المشتركة.. تفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

بيراميدز يخطف لاعب الزمالك

الإرهابي بهاء كشك: قابلت «عشماوي» و«عبدالحميد» لكن أنا مش منهم

وزير البترول: الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بنهاية 2023

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح