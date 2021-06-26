السبت 26 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزيرة التضامن: تحليل مخدرات لـ1751 موظفا فى مطروح

وزيرة التضامن نيفين
وزيرة التضامن نيفين القباج

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي أن مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مرسى مطروح  الذي تأسس علي مساحة 7950م2  يعد نموذجاً لاستثمار الأصول الغير مستغلة لوزارة التضامن الاجتماعي. 

وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المكان كمركز تدريب للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2000، ولم يتم تفعيله حتي أسندته الوزارة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتم تحويله لأول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، حيث كانت محافظة مطروح من المحافظات المحرومة من الخدمة واستفاد من المركز حتي الآن ما يقرب من" 1234 "مريض إدمان، كما وفر المركز "60 فرصة عمل " لأبناء المحافظة. 

 وأضافت انه خلال الفترة من يناير إلي مايو من هذا العام تم تنفيذ العديد من الفاعليات الوقائية داخل محافظة مطروح علي مستوي (22) مركز شباب ونادي اجتماعي بمشاركة (4750 شاب) ،كما نفذنا سلسلة من لقاءات التوعية لطلبة جامعة مطروح شارك فيها (6440) طالب وطالبة. 

وتابعت أنه تم عقد لقاءات مُتعددة مع العاملين بشركات البترول وعدد من المؤسسات الصناعية استفاد منها 5600 عامل هذا بالإضافة إلي المنصات الإعلانية الـ‪Outdoor‬ والتي تتضمن 11 منصة موجودة بالشوارع والميادين الكبري بالمحافظة، كما تم الكشف على 1751 موظفًا بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح؛ وتبين تعاطي 2.6%، واتخاذ الإجراءات الإدارية تجاههم.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها  بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة  وعلاج الإدمان والتعاطي  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لتخريج  أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح". 

 

محافظ مطروح وزيرة التضامن مكافحة المخدرات التضامن الاجتماعي الادمان تعاطي المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حنين حسام.. «تسليع» الحرية

الأكثر قراءة

وزير الزراعة: نستورد 50% من القمح ونحقق 58% من استهلاك اللحوم

بحث عن الوئام والمصالح المشتركة.. تفاصيل خطاب مصر لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

بيراميدز يخطف لاعب الزمالك

الإرهابي بهاء كشك: قابلت «عشماوي» و«عبدالحميد» لكن أنا مش منهم

تعرف على اسم المدرب الذى يقود بيراميدز أمام الأهلى بالدورى

وزير البترول: الوصول للاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية بنهاية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. الهلالى الشربينى الهلالى

الإسكان الجامعى الطلابى فى مصر بين المجانية والخصخصة 2/2

ماجد حبته

هدية فلسطينية لإسرائيل!

صفاء النجار

تبغ وشوكولاتة.. الإدمان المسكن واللذة المرة

محمد عبدالعزيز

إلى المانح والممنوح: مَن أنتم؟

د.كريمة الحفناوى

المجتمع المدنى وبناء الوعى

مؤمن المحمدي

عنترة بن برشلونة

المستشار فرج فتحى فرج

عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى

محمد فوزي

هيدي كرم و«حراس الفضيلة»

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

سيناريوهات الأيام المقبلة بين الفلسطينيين والحكومة الجديدة فى إسرائيل

سحب السيادة الإسرائيلية على الجولان.. تل أبيب تحذر وأمريكا توضح