وزيرة التضامن: تحليل مخدرات لـ1751 موظفا فى مطروح

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي علي أن مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مرسى مطروح الذي تأسس علي مساحة 7950م2 يعد نموذجاً لاستثمار الأصول الغير مستغلة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت أنه تم إنشاء هذا المكان كمركز تدريب للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2000، ولم يتم تفعيله حتي أسندته الوزارة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتم تحويله لأول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، حيث كانت محافظة مطروح من المحافظات المحرومة من الخدمة واستفاد من المركز حتي الآن ما يقرب من" 1234 "مريض إدمان، كما وفر المركز "60 فرصة عمل " لأبناء المحافظة.

وأضافت انه خلال الفترة من يناير إلي مايو من هذا العام تم تنفيذ العديد من الفاعليات الوقائية داخل محافظة مطروح علي مستوي (22) مركز شباب ونادي اجتماعي بمشاركة (4750 شاب) ،كما نفذنا سلسلة من لقاءات التوعية لطلبة جامعة مطروح شارك فيها (6440) طالب وطالبة.

وتابعت أنه تم عقد لقاءات مُتعددة مع العاملين بشركات البترول وعدد من المؤسسات الصناعية استفاد منها 5600 عامل هذا بالإضافة إلي المنصات الإعلانية الـ‪Outdoor‬ والتي تتضمن 11 منصة موجودة بالشوارع والميادين الكبري بالمحافظة، كما تم الكشف على 1751 موظفًا بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح؛ وتبين تعاطي 2.6%، واتخاذ الإجراءات الإدارية تجاههم.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تم تنظيمها بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لتخريج أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح".