ميناء الإسكندرية يستقبل 225 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه والدخيلة، خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية والدخيلة 225210 طن، بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1810 حاوية مكافئة.

وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 51سفينة بينما بلغ عدد السفن التى تباشر عمليات الشحن و التفريغ حاليا بميناءى الإسكندرية و الدخيلة 29 سفينة.

هذا و قد شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا و كذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي والأرضى.

كانت قد تواصل الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تحقيق معدلات متزايدة في حجم التداول وحركة السفن للشهر الخامس على التوالي حيث حققت الهيئة ارتفاعاً كبيراً في كميات البضائع المتداولة خلال شهر مايو 2021 بزيادة قدرها 15% عن المعدلات المحققة في شهر مايو من العام السابق.

وقد تصدرت بضائع الصب الجاف وعلى رأسها الأقماح والحبوب طليعة البضائع التي شهدت إزدياداً خلال شهر مايو إذ بلغت نسبة الزيادة عن الشهر المثيل من العام السابق 35% تليها في مقدار الزيادة البضائع العامة بواقع 22% ثم البضائع المحواه بواقع 15%.

كما بلغ حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 2.5 مليون طن خلال شهر مايو 2021.

وعلى جانب أخر فقد شهدت بدورها حركة الملاحة البحرية للسفن المترددة على ميناء الإسكندرية إزدياداً ملحوظاً خلال شهر مايو 2021 عن مثيله من عام 2020 وذلك بواقع 12% تقريباً ؛ وقد بلغت نسبة الزيادة في أعداد سفن الصب الجاف 32.5% وفي العبارات 20% وفي البضائع العامة 12.5%

تأتي هذه الزيادات الكبيرة في معدلات التداول وحركة الملاحة لشهر مايو 2021 في ظل تعليمات وتوجيهات الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.