السبت 26 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سميرة سعيد ضيفة «أهلا وزحما» على راديو «إنرجي» الأربعاء

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تحل الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج" أهلا وزحما" مع باسم كميل وسارة المنذر، يوم الأربعاء المقبل، على محطة راديو إنرجي 92.1.

و اختارت المحطة  سميرة سعيد لتكون نجمة شهر يونيو، والاحتفاء بها على مدار 30 يوميا وإذاعة أغنياتها بصورة مستمرة قبل تحديد موعد حلقة استضافتها.

- "الديفا" تطرح أغنية" الساعة اتنين بالليل"

 وطرحت "الديفا" سميرة سعيد مؤخرا أغنية" الساعة اتنين بالليل" وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ضمن أغاني ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.

و أغنية "اتنين بالليل" هي الأغنية الثالثة من ألبوم الديفا والتي قررت طرحه كأغانٍ سينجل علي مدار الشهور المقبلة، حيث بدأت بالأغنية الرومانسية "بحب معاك"،  وهى من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة

وتتعاون النجمة فى ألبومها الأخير مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الشعراء كل من،  محمد القاياتي وشادي نور ودكتور محمود طلعت وأشرف أمين، رمضان محمد، أما الملحنون فتتعاون مع بلال سرور وإيهاب عبد الواحد ومحمد يحيى، حمدي الصديق، رضوان الأسمر، شادي محسن، احمد العدل، أما الموزعين فتعاونت مع محمد مصطفى، هاني يعقوب، أمير محروس، هاني ربيع، احمد حسام.

النجمة تطرح أغنية "فرانكو أراب" الشهر المقبل

وتطرح سميرة سعيد خلال شهر يوليو المقبل  أغنية جديدة  تنتمى لنوعية "الفرانكو أراب" وهى تنتمي  لحقبة السبعينيات فى المزيكا وهي مزيج بين اللهجة المصرية وبعض المفردات بالإنجليزى والفرنسية .

والأغنية ستكون مفاجأة للجمهور حيث تضع سميرة سعيد اللمسات النهائية على الأغنية التي تتكتم تفاصيلها واسمها. 

 

سميرة سعيد برنامج اهلا وزحما راديو انيرجي أغنية الساعة اتنين بالليل الديفا سميرة سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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