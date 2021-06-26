السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طالبان تقتل 15 جنديا وتستولي على 3 ثكنات عسكرية في هجوم بأفغانستان

حركة طالبان
حركة طالبان

شنت حركة طالبان مجددا، اليوم السبت، هجوما شمال كابل، أسر عن وقوع عدد من القتلى.

وأفادت قناة "العربية" قبل قليل، بأن حركة طالبان قتلت 15 جنديا واستولت على 3 ثكنات عسكرية في هجوم شمال كابل.

وأكدت أفغانستان، أمس الجمعة، استعادة منطقة "أندخوي" في إقليم فارياب الشمالي وتحريرها من قبضة طالبان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، أمس الجمعة- أن قوات الأمن استعادت منطقة أندخوي وطهرت المنطقة من مقاتلي طالبان في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأضاف البيان، أن القوات الأفغانية تقاتل مسلحي طالبان لاستعادة جميع المناطق التي سيطر عليها مؤخرًا عناصر الحركة.

وتتصاعد وتيرة أعمال العنف بشكل كبير في أفغانستان وسط جهود السلام التي لم تسفر عن نتائج بعد.

في الوقت نفسه، وصل الرئيس الأفغاني محمد أشرف غاني يرافقه رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية عبد الله عبد الله إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومنذ أيام  حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز، من تزايد النفوذ التوسعي لحركة طالبان، ورغبتها في الاستيلاء على عدد من المناطق في البلاد بمجرد انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، مشددة على أن أي جهود لتنصيب حكومة مفروضة عسكريا في كابول "ستكون ضد إرادة الشعب الأفغاني".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، وخلال اجتماع افتراضي رفيع المستوى عقده مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات الأخيرة في أفغانستان، قالت "ديبورا ليونز" إنه من بين الـ 370 مقاطعة، سقطت أكثر من 50 منطقة في أيدي طالبان منذ بداية مايو الماضي، ومعظمها يحيط بالعواصم الإقليمية، في إشارة إلى أن "حركة طالبان تستعد لمحاولة الاستيلاء على هذه العواصم بمجرد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية".

طالبان قتلى أفغانستان كابل هجوم مسلح ثكنات عسكرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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