تعاون زراعي وكهربائي وصحي.. كيف دعمت مصر جنوب السودان في كافة المجالات؟

أوضحت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، اليوم السبت، حرص مصر على العمل على تحقيق التنمية لمواطني جنوب السودان الشقيقة، حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون الفني فى مجال الموارد المائية، بين وزارتي الموارد المائية والري في الدولتين.

يتضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الري في البلدين، مشروع إعداد دراسات جدوى لإنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض في جنوب السودان.

وهناك عدد من الاتفاقات المشتركة ومشاريع التعاون التي تربط بين مصر وجنوب السودان جاءت كالتالي:

تفعيل المشروعات التنموية

تفعيل عدد جديد من المشروعات التنموية التى اقترحها الجانب الجنوب سوداني، مؤخراً مثل مشروع إنشاء المزرعة النموذجية بولاية غرب بحر الغزال وإنشاء عدد من سدود حصاد مياه الأمطار في عدد من ولايات جنوب السودان، فضلاً عن بحث مقترحات رئيس جمهورية جنوب السودان نحو البدء في تنفيذ عملية تطهيرات المجارى المائية بحوض بحر الغزال ونهر السوباط من الحشائش العائمة ولدرء مخاطر تراكم الطمى والتي تشمل أيضاً تأهيل المجرى الملاحي لمجرى بحر الجبل بحنوب السودان.

التعاون الفني في الموارد المائية

اتفاقية التعاون الفني بشأن "التعاون الفني والتنموي في مجال الموارد المائية" بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، ووزارة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بجمهورية جنوب السودان.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في مجال ادارة وتنمية الموارد المائية، والقيام بتدريب العاملين في جمهورية جنوب السودان على التقنيات المختلفة لتنمية وإدارة المياه والري، وتخفيض فاقد المياه، وإزالة الحشائش في بحر الغزال، ونهر السوباط.

تعاون زراعي

مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية جنوب السودان، لإنشاء مزرعة نموذجية مشتركة على مساحة 200 هكتار، تقوم على نظام الرى في موقع ملائم وقريب من مصدر دائم لمياه الري بجنوب السودان.

يستهدف انشاء المزرعة النموذجية المشتركة إلى الارتقاء بأساليب البحث والعمل على تحسين الإنتاج الزراعي والحيواني باستخدام التقاوي عالية الإنتاجية، والسلالات الحيوانية عالية الجودة وتطبيق الأساليب الزراعية والتكنولوجية المصرية المتطورة، هذا إلى جانب التعاون في مجال الحجر الزراعي والبيطري، وتدريب الكوادر في دولة جنوب السودان على الأنماط الزراعية الحديثة.

التعاون في الكهرباء

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الكهرباء بين وزارتي الكهرباء والطاقة في كلا البلدين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى العمل على تصميم وتخطيط مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المائية، وكذا شبكات كهرباء الريف، بالإضافة إلى تقييم مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة سواء كانت مائية أو رياح أو شمسية، كما تتضمن مذكرة التفاهم دراسات الربط الكهربي وتخطيط شبكات الجهد العالي والمنخفض، بالإضافة إلى برامج كفاءة الطاقة.

التعاون في الصحة

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصحة بين وزارتي الصحة والسكان في كلا البلدين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم النظم الوقائية، للوقاية من الأمراض والأوبئة، وكذا دعم الشئون العلاجية في مجال طب الأطفال والنساء والولادة، بهدف الإسهام في خفض عدد الوفيات للأمهات والأطفال.

وتنص مذكرة التفاهم على إرسال فرق علاجية في صورة قوافل طبية للاحتياجات الطبية في كل التخصصات، واستقبال الحالات المرضية للعلاج في المستشفيات المصرية، فضلاً عن وضع برنامج تدريب للأطباء وأطقم التمريض في دولة جنوب السودان.