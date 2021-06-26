السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إنشاء بحيرات وأحواض تهدئة وحواجز فى بنى سويف بتكلفة 285.9 مليون جنيه

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، الموقف التنفيذي لسير الأعمال الجاري تنفيذها لإنشاء 8 بحيرات أحواض تهدئة وترسيب و8 حواجز ترابية بمخرج وادي سنور، والتي تنفذه الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات ري مصر الوسطى، باعتماد يقدر بـنحو 285 مليون و964 ألف جنيهاً تقريباً، ضمن الحلول الفنية التي تستهدف دعم قدرة مخرسيل سنور للتصدي لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته مديرية الري، وتضمن الإشارة إلى استمرار أعمال إنشاء أحواض التهدئة والترسيب والحواجز الترابية لتجميع المياه المتدفقة مما يسهم في تهدئة جريانها واندفاع سريانها بالشكل الذي يعزز من قدرة مخر السيل من احتوائها وتخزينها والحفاظ على أعمال تطوير ورفع كفاءة المخر وحمايتها من النحر وعدم تأكل الجوانب، فضلاً عن دعم إمكانية إعادة استخدام ما يقرب من 50% من كميات مياه الأمطارالمتدفقة في مواسم سقوط الأمطار.

وقال الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف وطبقاُ لتقرير الري" أن نسبة التنفيذ قد بلغت 37% من الأعمال والتي بدأت في 18 يناير الماضي ومن المقرر أن تنتهى منتصف يناير 2022، حيث تتواصل أعمال الحفر في البحيرات بمساحات متفاوتة تتراوح ما بين 300 ×300م وأخرى بمساحات 150× 150 م، وكذا أعمال تدبيش قاع مخر السيل ، وذلك  تحت إشراف ومتابعة من الإدارات المعنية بمديرية الري وإدارات المتابعة والأزمات بديوان عام المحافظة.

وفى سياق منفصل ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة السبع.

بني سويف محافظة مشروعات الدكتور محمد هاني غنيم الإدارة العامة

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