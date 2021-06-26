السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عمرها عامين ونصف.. ربة منزل تتهم بقالا بالتحرش جنسيا ابنتها في القليوبية

تحرش
تحرش

اتهمت ربة منزل بقالا في منطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتحرش جنسيا بابنتها البالغة  من العمر عامين ونصف، أثناء توجه المجني عليها للسوبر ماركت ملكه لشراء بعض الأشياء فاستدرجها الى داخل المحل وتحرش بها.

وحررت الام محضرا بمركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق فامرت بضبط المتهم وطلب تحريات المباحث وسؤال الأم وعرض الطفلة علي الطب الشرعي.

- تفاصيل البلاغ

و تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من "أ. أ. م "  23 سنة، ربة منزل، تفيد فيه بقيام المدعو "م. ش"، صاحب سوبر ماركت، بالتحرش جنسيا  بابنتها "أ. م"، وعمرها عامين ونصف، وذلك أثناء توجه الطفلة لشراء بعض الأشياء من المحل قام باستدراجها وتحرش بها 

و تم اخطار اللواء فخرالدين العربي، مدير امن القليوبية، بالواقعة وأفادت التحريات أنه بسؤال الأم  في محضر الشرطة ، أنها توجهت بالطفلة الى الوحدة الصحية بالمنطقة وإلى مستشفى شبين القناطر العام للكشف الطبي على الطفلة، وتبين من خلال الكشف والتقرير الذى حصلت عليه، أن المجنى عليها يوجد بها تورم  شديد  بالأعضاء التناسلية  الخارجية مما يوضح انها تعرضت الى تحرش من شخص ما أدى الى حدوث ذلك .

واكد التقرير انه لم يحدث فض لغشاء البكارة ، وتم تحرير محضر بالواقعة  حمل رقم  13322 جنح مركز شبين القناطر وبالعرض على النيابة امرت بضبط وإحضار المتهم وعرض الطفلة علي الطب الشرعي وطلب تحريات المباحث.

الهيروين غشاء البكارة المجني عليها تحرش جنسي اتهمت القبض على المتهم

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وائل لطفي

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