ضبط 19 مخالفة مخابز خلال 72 ساعة ببورسعيد

صرح ناصر ثابت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تكثيف للحملات خلال الفترة الحالية إستعداداً لعيد الأضحي، وذلك لضبط أسعار السوق، وكذلك حماية حقوق المواطنين في "رغيف الخبز".

وأكد ثابت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تم خلال الـ 72 الماضية، تحرير 19 مخالفة لأفران "العيش البلدي، حيث تم ضبط أحد المخابز بمنطقة حى العرب وبحوزته 400 كيلو جرامات من الدقيق استخراج 72% معبأ داخل شكائر وأكياس وعبوات مختلفة الأحجام والأوزان بدون وجود أى بيانات أو فواتير تدل على مصدرها وبالمخالفة لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994، الذى يجرم حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها، مستوردة كانت أو محلية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وأشار "ثابت" أنه تم تحرير 7 تقارير نقص وزن رغيف الخبز المقدم للمواطنين، 5 تقارير عدم نظافة أدوات العجين، و5 محاضر لمخابز تستخدم إسطوانات غاز بوتاجاز فى أماكن مزودة بالغاز الطبيعى، وتقرير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

وأضاف ثابت ان الحملات تأتي بناءاً على توجيهات الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشن حملات على المخابز ومنافذ جمعيتى والأسواق والأنشطة التجارية، مؤكداً علي أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة المخابز وبقالى التموين.



يذكر أن الرقابة التموينية ببورسعيد قد تمكنت خلال الـ72 ساعة الماضية من تحرير 51 محضراً، وذلك بعد الإجتماع الذى شدد فيه ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالمحافظة بمراقبة الأسواق والسلع المقدمة للمواطنين، وتحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية، وخالد فهمى مدير إدارة الرقابة وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وعضوية كل من حسن عبد الله و ياسر جمعة والعربى عبد الحليم كبار مفتشى الرقابة التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مطعم شهير للوجبات السريعة بدائرة حى الزهور وبحوزته 100 كيلة جرامات لحوم منتهية الصلاحية، ويظهر عليها علامات التعفن وينبعث منها روائح كريهة، وتم تحرير 16 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و13 محضر شهادات صحية للعاملين بمحال البقالة والمواد الغذائية، و2 محضر عدم إعلان عن وجود مخزن.

وأكد "ناصر ثابت"، أن غرفة العمليات المركزية تراقب عمل الحملات بالأسواق وترصد أسعار السوق وتتلقي شكاوي المواطنين، مؤكداً أن هناك توافر من السلع بالأسواق، تغطي احتياجات المواطنين، ولن يتم السماح بارتفاع الأسعار مع قدوم عيد الأضحي.