قدم 400 عمل.. 90 عاما على ميلاد «ناظر الضحك» حسن مصطفى

تحل اليوم الذكرى الـ 90 لميلاد الفنان حسن مصطفى صاحب البسمة وناظر مدرسة الضحك التي أحبها الجميع، والذي حل عنا تاركا 400 عمل فني مميز في السينما والمسرح تعلق بهم الجمهور حتى اليوم، وكان الفنان الراحل من أصحاب الطلة الخفيفة لدى الجمهور وصاحب وناظر مدرسة الضحك في الفن المصري.

حسن مصطفى

- مشوار الفنان حسن مصطفى

و الفنان حسن مصطفى، من مواليد عام 1933، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1957، مسيرته الفنية الطويلة أدخلته في العديد من الفرق المسرحية منها فرقة إسماعيل يس، والفنانين المتحدين ومسرح التليفزيون، كانت شهرته الحقيقة مع الجمهور المصري والعربي من خلال الأدوار المميزة والكوميدية التي قدمها في المسرحيات التي صورت وأذيعت في التليفزيون مثل، “حواء الساعة 12، مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، سيدتي الجميلة”.

حسن مصطفى

الفنان الراحل لم يرفض التواجد في العديد من الأدوار المساعدة في السينما، مثل أفلام “أضواء المدينة، نص ساعة جواز، يوميات نائب في الأرياف، غريب في بيتي، مرجان أحمد مرجان” وغيرها من الأعمال.

حسن مصطفى

مع رحيل الفنان حسن مصطفى ترك لجمهوره أكثر من 400 عمل فني كانت معظمهم مسرحيات في البدايات ثم انطلق إلى عالم السينما، ولعل دور ناظر مدرسة المشاغبين من أهم أعماله الفنية، وكانت آخر أدواره من خلال مسلسل “ولاد السيدة” الذي عرض خلال الموسم الرمضاني بعد وفاته بأسابيع قليلة ومن قبله شارك في سيت كوم باسم “في بيتنا حريقة”

حسن مصطفى

- حياته الشخصية

من المعلومات التي لا يعرفها عنه الكثير أنه تعرف على زوجته الفنانة ميمي جمال للمرة الأولى خلال عمله في مسارح التلفزيون التي كانت تابعة وقتئذ للقطاع العام، و تزوجها الفنان الراحل حسن مصطفة وأنجب منها ابنتين توأم هما نورا ونجلاء، وأحبه كل من عرفه وكانت علاقته مميزة للغاية في الوسط الفني وخارجه، وخاصة مع كلا من الفنان عبد المنعم مدبولي والفنان فؤاد المهندس الذي شارك في الكثير من أعماله الفنية.

و توفي الفنان الراحل حسن مصطفى صباح الثلاثاء 19 مايو 2015 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 81 عاما بمستشفى "الأنجلو أمريكان" ليراحل ناظر البسمة والضحك.