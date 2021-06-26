السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تخصصات وشروط التقديم في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية (إنفوجراف)

مدرسة الفنون للتكنولوجيا
مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنفوجرافا بشأن كافة التفاصيل الخاصة بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، لجميع طلاب الشهادة الإعدادية.

وحددت الوزارة الأقسام الدراسية المتاحة في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية وجاءت كالتالي:

تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة 

تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت

تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير

تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية

تكنولوجيا مايكياج وتنكر وأقنعة

تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية

تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمى والعرائس

تكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الالات الموسيقية

تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية

تكنولوجيا إدارة خشبة المسرح

تكنولوجيا الحرف اليدوية والمنتجات الورقية

 

منهج مدرسة الفنون للتكنولوجيا

وأشارت إلى أن المنهج الدراسي في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، يتكون من 3 مكونات أساسية: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، التدريب العملي داخل المؤسسات والمنشآت التابعة لوزارة الثقافة وأكاديمية الفنون.

ويحصل طلاب مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، على شهادة مصرية معتمدة دوليا، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة في جهات الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة وبلاتوهات وقاعات ودور عرض أكاديمية الفنون، إضافةً إلى فرص التعيين المتاحة بعد التخرج في جهات الإنتاج الثقافي والفني بوزارة الثقافة وبلاتوهات وقاعات ودور عرض أكاديمية الفنون.. وسيحصل الطالب على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

 

شروط التقديم في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية

كما حددت الوزارة شروط التقديم في مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة اتمام المرحلة الإعدادية دون التقيد بمجموع مجدد، ويقبل الطلبات من البنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، وألا يزيد السن عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

ويشترط للقبول أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والكشف الطبي .

 

المستندات والاوراق المطلوبة للتقديم

صورة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) لعام 2020/2021 ، وصورة شهادة الميلاد ، وصورة بطاقة ولي الأمر ، وصورة شخصية حديثة للطالب المتقدم .

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