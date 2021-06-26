السبت 26 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استكمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلى بالشرقية بتكلفة 57 مليون جنيه

تبطين ترعة الجزير
تبطين ترعة الجزير

أوضح المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أنه جاري تأهيل وتبطين 24 ترعة بنطاق هندسة ري الإبراهيمية بإجمالي أطوال 100 كم وبتكلفة 400 مليون جنيه لخدمة زمام 40 ألف فدان وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بنطاق المحافظة وتقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة ولضمان وصول مياه الري إلى نهايات الترع وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

أضاف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري أن الأعمال الجاري تنفيذها بترعة الجزيرة السفلي وفرعها (وصلة اكراش - الجزيرة القديمة - الحاج حسن ) بطول 16.5 كم وبتكلفة 60 مليون جنيه وتخدم زمام 5 ألاف فدان تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وتغليفه بالخرسانة العادية بسمك 10سم والتبطين يشمل القاع و الميول حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 79%، لافتاً إلى أن المشروع يساهم في الحفاظ على المياه من الهدر و تحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل على حل مشكلة البطالة و إيجاد فرص عمل حيث يُعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة الجزيرة السفلي وفروعها بدائرة هندسة ري الإبراهيمية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية و رفع كفاءتها و تسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد المحافظ على إلزام الشركة المنفذة للمشروع بمراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال و تسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد ليعود بالنفع و الفائدة على المزارعين.

البنية التحتية المشروعات المزارع الترع ترعة الماء

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وائل لطفي

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