السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تنفذه مصر.. كل ما تريد معرفته عن سد «واو» في جنوب السودان

سد واو
سد واو

أكدت وزارة الموارد المائية والري، في بيان، اليوم السبت، حرص مصر على العمل على تحقيق التنمية لمواطني جنوب السودان الشقيقة، حيث تم توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية، بين وزارتي الموارد المائية والري في الدولتين.

يتضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي الري في البلدين، مشروع إعداد دراسات جدوى لإنشاء سد "واو" المتعدد الأغراض في جنوب السودان.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن سد "واو" في جنوب السودان في السطور التالية:

  • يقع المشروع على نهر سيوي، أحد فروع نهر الجور الرئيسي بحوض بحر الغزال، وذلك على مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة "واو" في جنوب السودان.
  • يهدف سد واو إلى توليد  10.40 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. 
  • يهدف سد واو إلى توفير مياه الشرب لنحو 500 ألف نسمة، والاستفادة من المياه في الري التكميلي، لنحو 30 - 40 ألف فدان.
  • قامت مصر بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع وسلمتها للجانب الجنوب سوداني في ورشة عمل ضخمة بمدينة واو وذلك في فبراير 2015. 
  • تم التعاقد مع وزارة الكهرباء لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية ودراسة الجدوى الاقتصادية، وذلك لإعداد الدراسات المطلوبة عبر المكاتب الاستشارية. 
  • أحد أهداف السد تحقيق الاستقرار للأهالى من خلال حل مشاكل مياه الشرب وحماية الأهالى من أخطار الفيضانات، مثل التعاون بين مصر وتنزانيا لإنشاء سد روفينجي.

جدير بالذكر أن مصر تنفذ هذه المشروعات في القارة السمراء، رغبة في زيادة أطر التعاون بينها وبين البلاد الأفريقية، الأمر الذي يعزز من الروابط الاقتصادية والتعاونية بين البلدين، ما يجعل العلاقات بين مصر ودول أفريقيا أقوى مما كانت عليه، يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تطوير العلاقات المصرية الأفريقية التي لطالما اتسمت بالأخوة. 

وزارة الكهرباء مصر وزارة الرئيس فيضانات

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وائل لطفي

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