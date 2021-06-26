حملات نظافة وتركيب كشافات إنارة وإصلاح أعطال بالغربية

نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون، بمحافظة الغربية، اليوم السبت حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب خلايا وكشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرف على الحملة منى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 28 كشافًا وتركيب 9 كشافات جديدة وخلايا فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

قال أحمد المغاورى سليمان رئيس حى ثان المحلة الكبرى، اليوم السبت، أنه تم رفع نحو 164 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، فى حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح رئيس حى ثان المحلة، أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحى، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

قال اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أنه تم رفع 211 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية، وذلك خلال 24 ساعة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى،أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات

نفذت رئاسة مركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية،اليوم الجمعة، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز.

وأشرف على الحملة حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 39 كشافًا وتركيب 12 كشاف جديد فى نطاق عددا من قرى المركز، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

نفذت رئاسة مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع فى عددا من قرى المركز بجانب المدينة.

وأشرف على الحملة المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 33 كشافًا وتركيب 10 كشافات جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.