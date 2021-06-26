السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية: نسعى لتمكين الشباب وبناء صف ثانى من القيادات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، على الإهتمام الذى توليه الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو فى الأكاديمية الوطنية للتدريب أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج.

وشدد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة نحو تحسين الخدمات المقدمه للمواطن والارتقاء بمستوى القائمين عليها من عاملين ومديرين وقيادات بالمحليات في ظل مبادرات  الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء الانسان المصري والتحول الرقمي والإصلاح الإداري وهو دور أصيل مكلفه به الوزارة في المحليات وتقوم علي تنفيذه علي أفضل وجه مع باقي الشركاء.

وقال  شعراوى أن كل ذلك يستهدف  تحقيق أهداف الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وبناء وتأهيل صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق توجهات الدولة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية بما يحقق فى النهاية طموحات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم و الوصول الي رضائهم.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بجهود مميزة نحو تطوير النظم المحلية في كثير من المحاور أهمها التطوير المؤسسي و بناء القدرات للعاملين بالمحليات حيث تم العمل على تطوير الهياكل الإدارية وفقاً لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة العمل المحلي والاصلاح الاداري للوحدات المحلية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء والحفاظ على موارد الدولة ، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لإعادة الانضباط إلى منظومة العمل المحلى وتطوير أداء العاملين في المحليات وفي هذا الشأن تم تطوير الهيكل الاداري للوزراة ليتناسب مع المهام المكلف بها وكذلك العمل علي تطوير الهياكل الإدارية للمحافظات بالتعاون مع بعض الشركاء الدوليين على رأسهم البنك الدولي حيث تم إعداد هيكل تنظيمي لمحافظتي قنا وسوهاج للتطبيق على الحافظتين كنموذج تجريبي وسيتم تعميمه على باقي المحافظات بعد الدراسة الجيدة لآثاره الإيجابية و ذلك بعد تشكيل لجنة بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة الهياكل الإدارية للمحافظات وتطويرها لتتناسب مع المهام الحالية ولكي تتضمن التوزيع المتوازن للملفات بين القيادات التنفيذية بالمحافظة واستحداث بعض الإدارات منها إدارة عامة للتنمية الاقتصادية , إدارة للمشاركة المجتمعية , إدارة لتحسين الخدمات, إضافة المركزالتكنولوجي كتقسيم إداري داخل هيكل المحافظة.

السيسي موارد الدولة عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير التنمية المحلية التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية محمود شعراوي رئيس عبدالفتاح السيسي اللواء محمود

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