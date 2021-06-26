حمل اسم شاب مصري.. تفاصيل لقاح «عبدالله» الكوبي المضاد لكورونا
تجري كافة الدول تجارب للقاح منذ ظهور فيروس كورونا وإصابة عدد كبير به حول العالم، حيث يتسابق الجميع لإيجاد لقاح فعّال يمكنه أن يقي الآخرين من الإصابة بالفيروس اللعين ومضاعفاته التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة سريعا، كان آخر هذه اللقاحات "عبدالله"، اللقاح الكوبي الذي أعطى للجميع بارقة أمل باقتراب حل أزمة كورونا.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن لقاح عبدالله كالتالي:
- سُمّي بلقاح عبدالله نسبة إلى شاب مصري نوبي كان بطل إحدى قصائد الشاعر الشهير خوسيه مارتي، الذي توفي عام 1895، من خلال قصيدته "عبدالله"، حيث إن مارتي يعد بطلا قوميا ساعد على استعادة كوبا من المحتلين.
- لديه فعالية بنسبة 92.28% فى التجارب السريرية التى تم تطويرها فى مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجية الحيوية CIGB) فى البلاد.
- قررت كوبا الاعتماد على نفسها فى تصنيع اللقاحات، وعدم الاعتماد على استيراد اللقاحات من دول أخرى، على عكس العديد من الدول اللاتينية.
- نجحت كوبا في إطلاق لقاحين سيساهما فى تحسين سمعتها العلمية، كما سيوفران العملة الصعبة وتعزيز حملة التطعيم فى العالم.
- نشر الرئيس الكوبى ميجيل كانيل الخبر عبر حسابه على تويتر قائلا: "بعد إصابتهم وباءات (كورونا والحصار الامريكى) تخطى علماؤنا كل العقبات وقدموا لنا لقاحين فعالين للغاية "سوبيرانا وعبد الله".
- أعلنت قناة دياز الكوبية أن اللقاح سوبيرانا لديه فعالية تبلغ 62% بجرعتين، وبالنظر إلى النتائج، فإنه سيتم تقديم النتائج إلى السلطات الصحية بالجزيرة الكوبية.
- سيحصل في أواخر يونيو الجاري أو مطلع يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه، خاصة بعدما أظهر فعالية بنسبة تصل إلى 92.28% تقريبا.
- يمنح لقاح عبد الله الحماية الكاملة للجسم، بعد حصول الشخص على 3 تطعيمات وليس جرعتين مثل باقي اللقاحات الموجودة في الأسواق العالمية.
- يعد لقاح عبدالله ذو فعالية أكبر من لقاح "سوبرانا 2" الذي سبق وأطلقته السلطات الكوبية بنسبة فعالية تصل إلى 62%.
- أظهرت نتائج لقاح عبد الله الاختبارية على أكثر من 124 ألف شخص تراوحت أعمارهم ما بين 19 عاما حتى 80 عاما عدم تسجيل أي حالات وفيات من الأشخاص المطعمين.