حمل اسم شاب مصري.. تفاصيل لقاح «عبدالله» الكوبي المضاد لكورونا

تجري كافة الدول تجارب للقاح منذ ظهور فيروس كورونا وإصابة عدد كبير به حول العالم، حيث يتسابق الجميع لإيجاد لقاح فعّال يمكنه أن يقي الآخرين من الإصابة بالفيروس اللعين ومضاعفاته التي قد تؤدي إلى تدهور الحالة سريعا، كان آخر هذه اللقاحات "عبدالله"، اللقاح الكوبي الذي أعطى للجميع بارقة أمل باقتراب حل أزمة كورونا.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن لقاح عبدالله كالتالي: