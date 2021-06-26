تحقيقات النيابة مع علاء حسانين: استخدم الدجل والشعوذة لاستخراج الآثار

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم السبت، في قضية اتهام النائب السابق علاء حسانين وآخرين، في التنقيب عن الأثار والاتجار بها أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار على مستوى الجمهورية من خلال استخدام الدجل والشعوذة لاستخراج القطع الآثرية من باطن الأرض وتجميعها للاتجار بها.

وتبين أن علاء حسانين هو الذي تزعم التشكيل العصابي عقب إيهام ضحاياه بقدرته على تسخير الجان لاستخراج القطع الثرية، وأنه أثناء تنقيبهم عن الآثار في إحدى المنازل بمنطقة الزهراء بمصر القديمة، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا وتم التوجه إلى مكان البلاغ وضبطهم متلبسين بحيازة القطع الآثرية.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين كونوا 4 حفرات داخل المنزل في منطقة الزهراء بعمق كبير يصل إلى 6 أمتار ونصف.

وتسلمت النيابة تقرير لجنة الآثار المبدئي الذي كشف عن نوعية 201 قطعة آثرية التي تضمنت تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزاريه، 1 تمثال أوشارتي من المرمر، 2 لوحة أثرية لتابوت منقوش بالهيروغليفية، 36 تمثالا مختلفة الأطوال، 4 تماثيل أوشارتي نصف.

بالإضافة إلى 52 عملة مختلفة الأشكال برونز ونحاس تعود للعصر الروماني واليوناني، 6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، 1 بولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، 3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، عقود بها مجموعة من التماثيل تمثل آلهة مختلفة، 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية و2 تمثال من البرونز أحدهم مفصول الرأس، و1 تمثال خشبي طوله 10سم، 1 تمثال حجري مقسم لجزءين يعود للعصر اليوناني.

و إبريق أخضر من الفيانس، 1 إبريق من البرونز ومجموعة من بقايا البرونز، 6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار،6 قطع من الفخار على شكل صغير الحجم، 1 غطاء إناء حجري وقاعدة غطاء حجري ومائدة قرابين حجرية، 2 طبق بازلت أسود اللون على شكل سمكة وآخر على شكل إوزتين، 4 فازات مختلفة الأحجام، 24 نموذجا لأوان مختلفة الأشكال والأحجام، 3 أواني صغيرة من المرمر.

وأوضحت التحقيقات أنه وجد: 3 ثقل ميزان أحدهم بازلت وآخر حجري، 3 موازيين من البازلت، 3 مكاحل من المرمر، 1 تمثال جنائزي صغير الحجم غير مكتمل، 1 مسند ورأس من الخشب، 10 قطع من الفيانس أخضر اللون، 3 مسرجة من الفخار ترجع للعصر اليوناني والروماني، جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب.

وتم ضبط الأدوات المستخدمة في التنقيب وهي: (كمية من الأحبال، كابل كهرباء و4 مولدات كهرباء، و5 شنيور دقاق، و4 حفرات بنطاق قسم شرطة مصر القديمة مساحة 1 متر إلى 2 متر وعمق كبير، و15 كوريك، 12 فأسا، 3 أزمات حديدية بمقبض خشب، 9 مطارق، 3 مطارق كبيرة، 11 مسمارا حديديا و15 أجنة حديدية، و8 مطارق).

كانت النيابة العامة قررت حبس المتهم و16 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.