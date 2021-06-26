السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

النيابة تقدم تقرير الطب الشرعي الخاص بالإرهابي مساعد هشام عشماوي للمحكمة

محكمة
محكمة

تستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وفي بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهم بهاء كشك مساعد الإرهابي هشام عشماوي.

وقدمت النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمتهم، ثابت به "أنه بتوقيع الكشف الطبي على المتهم بهاء كشك تبين به الإصابات - أثارات التئام تامة التكوين تقع بيمين فقرة الرأس بطول سم، وتلونات بلون داكن عن لون الجلد تقع بمقدمة ووحشية الساق اليمنى أبعادها حوالي 1 * 1 سم، و 2 * 1 سم، وتلون بلون داكن عن لون الجلد يقع بمقدم الساعد الأيمن أبعاده 4 * 2 سم، والرأي أنه قد تبين من الكشف على المتهم أن المعالم الأصلية لإصاباته قد تغيرت بما طرأ عليها من تطورات التئامية ومضي الوقت مما يتعذر تحديد طبيعتها أو سببها أو تاريخ حدوثها".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وخلال الجلسة السابقة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بأن أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.

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