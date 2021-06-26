تحصين 123 ألف رأس ماشية في الحملة القومية ببنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، تقرير مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وتبين من التقرير، الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 123 ألفاً 97 رأسا منها 96 ألفا و970 رأساً من الأبقار، و25 ألفا و561 من الأغنام و566 من الماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى 24 يونية الحالي فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها "بداية أبريل الماضى وتوفير كافة المستلزمات البيطرية.

مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وفى سياق منفصل أكد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلىة للموسم الحالي،مشيرا إلى أن إجمالي الكميات الموردة قد وصل إلى 236 ألف و703طن،وذلك منذ بداية الموسم وقبيل بدء أعمال التوريد اليوم "بزيادة 36 ألف و703 طن عن المستهدف توريده هذا العام والمقدر بــنحو 200 ألف طن قمح

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء ،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة