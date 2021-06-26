السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وأسلحة بالقليوبية

ضبط عاطلين
ضبط عاطلين

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على عاطلين أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بحوزتهما كمية من الهيروين وبندقية وفرد خرطوش وكمية من الطلقات ومبلغ مالى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.  

وردت معلومات للواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، تفيد بقيام عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة بنها بالإتجار بالمواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة بنها مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
تم عرض المعلومات على اللواء فخر العربى مدير امن  القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بدائرة المركز، وبحوزتهما بندقية خرطوش وفرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى و2 هاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع عن تجارتهما والمبلغ المالى من حصيلة البيع  والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

وفى سياق متصل شنت مديرية الأمن فى القليوبية حملة على قرية مشتهر بدائرة مركز طوخ لضبط الخارجين على القانون وحائزى الاسلحة النارية حيث تم ضبط 5 عاطلين بحوزتهم 7 قطع سلاح نارى و4  اسلحة بيضاء و18 قضية مخدرات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة مكبرة لاستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين اسفرت عن ضبط 7  قطع سلاح نارى  عدد من الطلقات النارية بحوزة 5 متهمين وضبط  18  قضية مخدرات ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة بحوزة  19  متهم لعدد 12 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 3  متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا "سرقات" ضبط 4  قطع سلاح أبيض، كما تمكنت الحمله من تنفيذ  7146  حكم قضائى متنوع واحيل جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق. 

الأسلحة النارية خرطوش مخدر الهيروين خارجين على القانون الاتجار بالمواد المخدرة القبض على المتهمين حائزي الأسلحة النارية اللواء حاتم الحداد

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