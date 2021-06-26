كرم جبر: سندخل الجمهورية الثانية بتأمين كامل للغذاء

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للاعلام، إن مصر سوف تدخل الجمهورية الثانية ولديها تأمين كامل لغذائها، حماية للأمن القومي.

وأشار إلى أن جلسة اليوم مع وزير الزراعة تهدف إلى توضيح وضع الزراعة في مصر وإلى أي مدى نحقق الاكتفاء الذاتي، والاستراتيجية المتبعة في الوزارة.

وبدأت الجلسة بعرض فيديو يستعرض المشروعات الزراعية التي تمت في عهد الرئيس السيسي ومنها مشروعات زراعية وسمكية ومشروع تنمية الريف، ومشروع الصوب الزراعية، وتحديث منظومة الري.

كما أشار إلى انضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المحاصيل والسلع والثروة الداجنة.

كما تضمن خطة التحول الرقمي وتحسين منظومة التصدير.

وبدأ منذ قليل، لقاء السيد القصير، وزير الزراعة، بالمجلس الأعلى للاعلام، لاستعراض استراتيجية وزارته في الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.

ويستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

ويتحدث الوزير حول استراتيجيات وزارة الزراعة ويدير حوارًا مفتوحاً يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

حضر الجلسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس التحرير بجريدة الدستور، والنائب مصطفى بكري، رئيس تحرير الأسبوع والكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي ويوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.

كما حضر الجلسة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للاعلام، منهم الإعلامي نشأت الديهي.

وسبق أن استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت عبد الرحمن المطيري، والسفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، وعن الجانب الكويتي فيصل المتلقم وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإعلام الخارجي، والدكتور فواز العجمي مستشار الوزير، وشامخ الرشيدي، وعادل المشعان، وأسامه البريكي، وفيصل الدويهيس، وعبدالغني صلاح.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق مبادرة مصرية كويتية لدعم المبدعين في المجال الاعلامي في البلدين، على أن يتم تشكيل فريق عمل من الجانبين للبدء فورًا في وضع ورقة عمل واستراتيجية للمبادرة.