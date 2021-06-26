بحضور «الباز».. بدء لقاء وزير الزراعة بالمجلس الأعلى للإعلام

بدأ منذ قليل، لقاء السيد القصير، وزير الزراعة، بالمجلس الأعلى للإعلام، لاستعراض استراتيجية وزارته في الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات الصحفية والإعلامية.

وبدأت الجلسة بعرض فيديو يستعرض المشروعات الزراعية التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها مشروعات زراعية وسمكية ومشروع تنمية الريف، ومشروع الصوب الزراعية، وتحديث منظومة الري.

ويستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب الصحفيين والإعلاميين، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو.

ويتحدث الوزير حول استراتيجيات وزارة الزراعة ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

يحضر الجلسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، والكاتب الصحفي وائل لطفي، رئيس التحرير بجريدة الدستور، والنائب مصطفى بكري، رئيس تحرير الأسبوع والكاتب الصحفي جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي ويوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية، كما حضر الجلسة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، منهم الإعلامي نشأت الديهي.

وسبق أن استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب بالكويت عبدالرحمن المطيري، والسفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت بالقاهرة، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، وعن الجانب الكويتي فيصل المتلقم وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإعلام الخارجي، والدكتور فواز العجمي مستشار الوزير، وشامخ الرشيدي، وعادل المشعان، وأسامة البريكي، وفيصل الدويهيس، وعبدالغني صلاح.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إطلاق مبادرة مصرية كويتية لدعم المبدعين في المجال الإعلامي في البلدين، على أن يتم تشكيل فريق عمل من الجانبين للبدء فورًا في وضع ورقة عمل واستراتيجية للمبادرة.