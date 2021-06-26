السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الليبي: القبض على إرهابيين في جبال الهروج

الجيش الليبي
الجيش الليبي

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابيين في الجنوب بجبال الهروج في جنوب البلاد.

وقال المحجوب في تدوينة له عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “إن القوات المسلحة العربية الليبية تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب، حيث ألقت القبض على مزيد من الإرهابيين في الجنوب بجبال الهاروج الوعرة التي يحاول عناصر تنظيمات التطرف الاختباء فيها والانطلاق منها لممارسة نشاطهم الارهابي ومحاولة زعزعة الأمن”.

الجيش الليبي يطلق عملية عسكرية بالجنوب

وكانت القيادة العامة للقوت المسلحة للجيش الليبي، أعلنت يوم الخميس الموافق 17 يونيو الجاري، انطلاق عملية عسكرية واسعة في الجنوب الغربي لليبيا ضد تنظيم داعش بعد عملياته الإرهابية الأخيرة في سبها وجبال الهروج.

وقال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي في بيان: “إن هذه العملية جاءت ردا على تصاعد نشاط العصابات التكفيرية في الجنوب الغربي لليبيا واستهدافهم لمواقع عسكرية بسيارات مفخخة”.

وأشار البيان إلى أنه تقرر الدفع بوحدات من كتائب المشاة إلى المنطقة لدعم غرفة تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي لتعقب الإرهابيين وطرد عصابات المرتزقة الأفارقة التي تهدد الأمن والاستقرار وتمارس السرقة والتخريب والنهب بأنواعه.

ونشر الناطق الرسمي باسم الجيش في بيان آخر مقطع فيديو لانفجار مفخخة خبيثة في إحدى سيارات الدوريات الصحراوية في منطقة الهروج الاثنين الماضي الموافق 14 يونيو  الجاري خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها الإنتحاري والتي راح ضحيتها القائد الميداني على محمد عثمان التباوي آمر سرية حماية قاعدة الواو الجوية.

القضاء على جماعات الإرهاب

وكان اللواء أحمد المسماري أكد في تصريحات صحفية مؤخرا، أنهم يعملون من أجل القضاء على المجموعات الإرهابية في مدينة سبها.

‏وحذر المتحدث باسم الجيش الليبي من ذهاب ليبيا إلى مزيد من العمليات التفجيرية والإرهاب، مؤكداً الإخوان يحاولون عرقلة إجراء الانتخابات.

اللواء خالد المحجوب الجيش الوطني الليبي الجنوب الليبي جبال الهروج إرهابيين

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