السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة هذا الأسبوع.. والسبب منخفض الهند

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت، سيكون طقسا مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وحذر شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، من ارتفاع درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات، قائلا: إنه رغم ارتفاع الحرارة إلا أن الطقس سيكون ليلاً لطيف على كافة الأنحاء، وهناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة والوجه البحرى 37 درجة، السواحل الشمالية 32 درجة، جنوب سيناء 38 درجة، شمال الصعيد 39 درجة، جنوب الصعيد 42 درجة.

درجات الحرارة الاثنين

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة، السواحل الشمالية 32 درجة، جنوب سيناء 38 درجة، شمال الصعيد 40 درجة، جنوب الصعيد 44 درجة.

وحذر شاهين من ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع الجاري، قائلا: إن ذلك يرجع لامتداد منخفض الهند الموسمي وسيطرته علي شمال البلاد بقيم ضغط منخفضة تصل الي 1008 ملي بار تعمل على رفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ علي الوجه البحرى والقاهرة، مؤكدًا ارتفاع الرطوبة بشكل ملحوظ والتي ستجعل المواطنين يشعرون بالحرارة الشديدة ليلا ونهارًا.

 

 

 

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