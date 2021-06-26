السبت 26 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسامة حفيلة: تدشين مدينة دمياط الجديدة ساعد على خفض معدلات البطالة

المهندس أسامة حفيلة
المهندس أسامة حفيلة

أكد المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط، أن تدشين مدينة دمياط الجديدة ساعد على خفض معدلات البطالة بالمحافظة من خلال توفير عدد كبير من فرص العمل وخاصة للشباب.

وأضاف النائب الأول للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري دمياط في تصريح لـ"الدستور"، أن المحافظة والمناطق الصناعية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وخاصة في البنية التحتية و الطرق التي سهلت الوصول ونقل البضائع بسهولة من المصانع الي التجار، مؤكدًا أن هناك زيادة في اعداد المصانع بالمنطقة الصناعية خلال الفترة الماضية.

- خطة الجمعية لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة

و أشار "حفيلة" إلى أن المصانع بالمنطقة تأثرت بتداعيات أزمة كورونا المستجد، ولكن ليست بشكل كبير وذلك نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة والدكتور طارق عامر محافظ لدعم الصناعة المصرية وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة.، مؤكدا أن الجمعية لديها خطة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا ان الاستثمارات الجديدة ستكون خاصة بقطاع صناعة الاثاث وزيادة اعداده بالمنطقة، مضيفا أنه تم طرح 3 قطع اراضي جديدة في المنطقة الصناعية بدمياط الأولى تبلغ مساحتها 16 الف فدان والثانية 8 الف فدان والاخيرة 7 الف فدان.

- تدشين مجمعات لصناعة الأثاث

وتابع ان تلك الأراضي سيتم عليها تدشين مجمعات لصناعة الأثاث، لافتًا إلى ان المستثمرين بالجمعية يستعدون لإدخال المرافق بالثلاث أراضي، مشيراً أن المجمع استثمار محلي فقط ولا يوجد أي شركاء أجانب داخل المشروع. 

 

ولفت رئيس جمعية مستثمري دمياط، إلى أنه يجري حصر أراضي الفضاء التي لم تستغل حتى الآن الاستغلال الأمثل بالمنطقة، لافتًا إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت مصانع كثيرة في المنطقة بإعادة تشغيل عجلة الإنتاج بعد الموجة الأولى من جائحة كورونا المستجد.

مستثمروا دمياط الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين المناطق الصناعية جمعية مستثمري دمياط محافظة دمياط

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