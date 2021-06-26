تامر حسني: نجاح «مش أنا» في زمن كورونا أعلى من أعمالي السابقة

يعيش الفنان تامر حسني انتعاشة فنية هائلة من خلال طرحه أحدث أعماله وهو فيلم “مش أنا” الذي طرح بالسينيمات المصرية والعربية الأسبوع الماضي، وحقق الفيلم إيرادات عالية في شباك التذاكر.

تامر حسني يشكر جمهوره

وعلق تامر حسني على نشاط فيلمه الجديد في دور العرض السينمائي من خلال منشور له عبر إنستجرام كتب فيه "الحمد لله وشكرا لكل الجماهير الحبيبة في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم.. اللي النهاردة خلوني أحقق رقم سينمائي قياسي في حياتي لأول يوم عرض للفيلم بمجموع إيراداته داخل مصر وخارجها".

وتابع تامر حسني "الحقيقة.. كنت بحلم أحقق رقم كبير عشان نسبة اشغال السينمات ٥٠ ٪ بس ، وده كان تحدي كبير إني أخد الخطوة دي للوقوف جانب الصناعة، والفيلم ينزل في الوقت ده.. بس ربنا كريم وبيكرم على قد المجهود بس مجاش في دماغي الرقم ده خالص.. الحقيقة لأنه أعلى من أي رقم حققته في حياتي في زمن ١٠٠ ٪اشغال.. اللي مفرحني أكتر من الرقم، هو احترامكم للعمل وآرائكم الفوق إيجابية اللي بحمد ربنا عليها، على الفيلم بشكل عام، وعلى دوري وأدوار كل أبطال وصناع العمل".

وخلال الساعات الماضية، أحيا الفنان تامر حسني حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض وقدم تامر عدد كبير من الأغاني القديمة والحديثة وأبرزها: "خليك فولاذى، عيش بشوقك، ناسينى ليه كفاياك أعذار، 100 وش وحلم سنين وسط حضور كبير، ويستعد على الجانب الآخر لإحياء عدد من الحفلات الفنية المختلفة وذلك في موسم الصيف الحالي، بينما يتواجد سينمائيا بهذا الفيلم الذي وجه له التهنئة عدد كبير من الفنانين والفنانات والمتابعين وكان على رأسهم زوجته الفنانة بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني والمطرب مصطفي قمر والذي حضر الفنان تامر حسني مؤخرا حفل زفاف نجله الكبير إياد وكان قد حضره عدد كبير من الفنانين من بينهم المطرب محمد حماقي والمطرب إيهاب توفيق وآخرين.