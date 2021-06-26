أوكرانيا تسجل 756 إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم السبت، 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و35 حالة وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، حسب ما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية ، أنه بذلك ارتفعت حصيلة الإصابات التي سجلتها أوكرانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونين و233 ألفا و546 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات (كوفيد-19) إلى 52 ألفا و269 حالة وفاة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1835 حالة تعاف من الإصابة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد إلى مليونين و161 ألفا و972 شخصا.

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات؛ نظرًا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "TheHealthSite".

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات، مضيفة أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.