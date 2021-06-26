السبت 26 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت  فى السوق المحلى، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء فى المزرعه ٢٧ جنيها، فى حين تراوح السعر للمستهلك بين ٢٩ : ٣١ جنيها.

وتراوح سعر الدواجن البلدى فى المزرعة بين ٣٠ : ٣٢ جنيها ، ليتراوح السعر للمستهلك بين ٤٧ : ٥٠ جنيها، وتراوح سعر الدواجن المجمده يتراوح بين ٣٠: ٣٣ جنيها

وتراوح سعر كرتونة البيض فى المزرعه بين ٣٦ : ٣٧ جنيها لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين ٤٠ : ٤٢ جنيها، وكرتونة البيض البلدي وصلت إلى ٤٢ جنيها فى المزرعه، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين ٤٦ : ٤٩ جنيها. 

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرفة التجارية،إنه في حالة حظر تداول وبيع الطيور حية  ابد من تجديد المحلات وتطويرها وتيسير الحصول على قروض للتطوير، وتنظيم عمل المجازر وهناك حصر بهذه المجازر، حيث يمكن لهذه المجازر أن تجزر لمصر كلها، مشيرا إلى أن نصف هذه المجازر غير موزعة توزيع جغرافي مناسب.

وأضاف في تصريحات سابقة للدستور، أنه لدينا اشتراطات في التداول تخص سلامة الغذاء وأن هيئة سلامة الغذاء متواجدة ولها دور إيجابي، مشيرا إلى استهداف تصدير الدواجن للخارج لوجود اكتفاء ذاتى، حيث أن الإنتاج يتجاوز 2,5 مليار طائر سنويا وسنصل في حالة التطوير والتحديث إلى 3 مليارات دجاجة سنويا، منهم 1,5 دجاجة للاستهلاك المحلي، وبالتالي لابد من التصدير إلى الدول المجاورة حيث أنه بعد تطوير المجازر والصناعة يمكن التصدير بنحو 3,5 مليار دولار سنويا.

استقرار أسعار الدواجن الاسواق عند ٢٧جنيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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