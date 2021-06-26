مفوضية الانتخابات الليبية تؤكد عزمها إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت، العزم على إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم، في ذكرى مرور (7) سنوات على إنتخاب مجلس النواب الليبي سنة 2014.

وقالت المفوضية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية (وال): “يُعد انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، هو آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات منذ سبع سنوات، في الخامس والعشرين من يونيو للعام 2014”.

وأضافت: “عملت المفوضية بكافة كوادرها ولجانها لتنفيذ هذا الإستحقاق وفقاً لمواد القانون رقم (10) لسنة 2014، الصادر عن المؤتمر الوطني العام، واللوائح التنظيمية الصادرة في هذا الخصوص”.

وأوضحت المفوضية، أن قانون الانتخاب قد نص على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الإنتقالية، ويتألف من (200) عضو يختارون بطريق الإنتخاب الحر المباشر، كما نص على اعتماد النظام الانتخابي الفردي في إنتخاب أعضاء مجلس النواب، وفقاً لنظام الصوت الواحد غير المتحول وخصص 16% من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط.

وأشارت العليا للانتخابات، إلى أن المفوضية كرست جهودها لتطوير خطط التوعية الإاتخابية وأنتجت في سبيل ذلك (2,225,000) مادة مطبوعة، واتجهت إلى تعزيز الوعي الوطني والعمل على زيادة أعداد المسجلين في سجل الناخبين وتحفيزهم للمشاركة الواعية التي تضمن نجاح عملية التحول الديمقراطي. وقيّد بسجل الناخبين الالكتروني (1,509,317) ناخباً منهم (603,708) من النساء. في (1,625) مركزاً انتخابياً، وتمت المصادقة على ترشيح (1,713) من المرشحين منهم (152) من النساء.

وذكرت أن في الخامس والعشرين من يونيو 2014، شارك ما يزيد على(630000) ناخب في عملية الاقتراع بنسبة تصل إلى (41)%، وعلى الرغم من أن الأوضاع التي جرت فيها هذه العملية الانتخابية كانت صعبة بكل المقاييس إلا أن تنفيذها جاء وفقاً لنصوص القانون الإنتخابي والمعايير الدولية وفي أجواء من الشفافية والنزاهة.

ولفتت العليا للانتخابات إلى أن اليوم ومع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الجديد الذي سيلتئم في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، يستذكر العاملون بالمفوضية الوطنية العليا للإنتخابات هذا الحدث الوطني بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، مؤكدين العزم على بذل مزيد من الجهود لإنجاح الإستحقاق القادم وتحقيق جميع الأهداف الوطنية لتصل بلادنا إلى مكانة تليق بها بين دول العالم الديمقراطي تحت مظلة من الأمن والسلم والتقدم والاستقرار.

انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر ليبية من لجنة الحوار السياسي، أن اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الـ 75 المجتمعة في تونس منذ الخميس الماضي، حسمت النقطة الخلافية المتعلقة بآلية انتخاب الرئيس، في الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل؛ حيث تم الاتفاق على اجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر من الشعب.

وناقشت اللجنة الاستشارية العديد من المسائل الخلافية منها آلية اختيار الرئيس، التي يفترض حسمها في جنيف بعد أيام قليلة خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي، موضحة أن هناك الكثير من الضغوط والمطالب الدولية دفعت نحو حسم الآلية بالانتخاب المباشر، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الساعة 24"، اليوم السبت.

وأشارت المصادر إلى أن هذه النقطة التي لم تحسم في وقت سابق بين أعضاء اللجنة القانونية، يفترض حسمها في اجتماعات جنيف المرتقبة نهاية الشهر لصالح التصويت المباشر من الشعب.